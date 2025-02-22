Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Борьба за первое место УПЛ будет между Динамо и Шахтером»

Лучший голеадор в истории Первой лиги, а также экс-нападающий Ворсклы, Полиграфтехники (Александрии) и Металлиста Сергей Чуйченко в эксклюзивном интервью Sport.ua поделился ожиданиями от старта второй половины сезону Премьер-лиги Украины.

– Сергей Александрович, в целом, если опираться на сборы, какие у вас ожидания от второй половины сезона УПЛ? Может, сюрпризы ждете какие-то?

– Честно говоря, не приходилось много контрольных матчей посмотреть, чтобы анализировать. Но, кто сможет удивить, это только станет понятно после первых сыгранных туров. Тогда можно будет о чем-то говорить. По итогам сборов тренеры могут сказать, насколько хорошо их команды подготовились к продолжению сезона. Времени достаточно много было на подготовку, но вопрос, как клубы усилились перед матчами.

– А от наших грандов «Динамо» и «Шахтера» что ожидаете? Киевляне и дончане в январе играли в еврокубках. Им это на руку будет?

– То, что «Динамо» и «Шахтер» в январе сыграли и почувствовали официальные игры, для них это большой плюс. Стало понятно, что «Шахтер» сейчас больше ставку делает на иностранцев. Это мы увидели и в матче Лиги чемпионов с «Брестом», который дончане выиграли со счетом 2:0. И футболисты «Шахтера» в этом поединке с французами неплохо играли. Они мне очень понравились. А мы уже привыкли к тому, что донецкая команда с бразильцами в составе играет очень хорошо. «Динамо» тоже показало добротную игру в еврокубках. И соперники у киевлян были неслабые. Увидим в первых турах, как наши гранды сыграют. Да, все-таки «Динамо» имеет большой отрыв в 10 очков от «Шахтера», хотя у «горняков» есть матч в запасе. Тяжело будет дончанам. Но, я думаю, что, естественно, борьба за первое место будет между «Динамо» и «Шахтером». Я все-таки верю в то, что «Шахтер» с такими игроками обязан бороться за первое место.

– Все-таки считаете – быть интриге в УПЛ?

– Да. Все-таки по квалификации футболистов и по остальным компонентам у «Шахтера» будет больше шансов бороться за первое место, чем у «Александрии». Но опять же. Сенсация может произойти. Но многое станет понятно, исходя из стартовых матчей второй половины сезона. И мы увидим, кто на что способен.

– «Александрию» тоже не стоит отбрасывать в плане гонки за чемпионство?

– Нет, «Александрию» не отбрасываем. Все-таки они молодцы. Первый круг отыграли здорово. И игрой они доказали многое. Тренерский штаб донес до футболистов мысль, как правильно играть тактически и в целом во всех компонентах. Я считаю, что «Александрия» достойно в этом сезоне играет.

– У «Динамо» первый матч с «Карпатами», а у «Шахтера» – с «Левым Берегом». Что думаете по поводу этих поединков?

– «Шахтеру» будет полегче, однозначно. Все-таки по сравнению с «Левым Берегом» явный фаворит – это донецкая команда. Мы понимаем, что по классу футболистов у «Шахтера» есть преимущество. А «Динамо» в матче с «Карпатами», наверное, тяжело будет. Но все-таки, я считаю, что киевляне обязаны дома львовскую команду обыгрывать, чтобы достичь той цели, которую поставил перед «Динамо» Шовковский.

– Также нас ожидает интересный матч «Александрия» – «Заря». Будет тренерская дуэль в лице Руслана Ротаня и Младена Бартуловича. Что ждете от матча?

– Встретятся два тренера, которые в принципе уже много матчей провели в тренерской карьере. Понятно, что оба специалиста будут настраивать свою команду на эту игру. Но у «Александрии» будет преимущество в том, что они будут играть дома на своем стадионе при своих фанатах. И многое будет зависеть от настроя команд на поединок. Это много значит.

– Что скажете по поводу вашей бывшей команды «Ворсклы»?

– Конечно, слежу за полтавской командой. По большому счету, у ворсклян и состав неплохой. Пришли новые исполнители в клуб. Посмотрим, как они сыграются и себя проявят. По результатам в первых турах будет понятно, кто как подготовился ко второй половине сезона.