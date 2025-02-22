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  4. Богдан БУДКО: «Думаю, что через 1–2 года буду попадать в первую команду АЗ»
Нидерланды
22 февраля 2025, 08:00 |
641
0

Богдан БУДКО: «Думаю, что через 1–2 года буду попадать в первую команду АЗ»

Эксклюзивное интервью 19-летнего украинского футболиста АЗ Алкмаар для Sport.ua

22 февраля 2025, 08:00 |
641
0
Богдан БУДКО: «Думаю, что через 1–2 года буду попадать в первую команду АЗ»
ФК АЗ Алкмаар. Богдан Будко

19-летний воспитанник харьковского «Металлиста» Богдан Будко сейчас довольно неплохо выступает в составе молодежной команды известного нидерландского АЗ Алкмаар.

Туда игрок попал при нестандартных обстоятельствах, ведь Богдан сам отправлял письма в топовые европейские команды и в конце концов, им заинтересовался АЗ. О своей карьере и жизни в Нидерландах Будко рассказал в эксклюзивном интервью для сайта Sport.ua.

– Расскажи, как ты начал заниматься футболом? Почему выбрал этот вид спорта?
– Футболом я начал заниматься в 5 лет, потому что мне нравилось заниматься этим видом спорта, я играл в футбол, когда занимался тхэквондо. Поэтому я попросил отдать меня на футбол.

– Долгое время ты тренировался в академии «Металлиста». Можно сказать, что именно там ты получил больше всего знаний и опыта?
– Знания и опыт я получил везде, где я был, в частности в «Шахтере». В «Металлисте» я получил футбольную базу, которая стала для меня важной. В «Шахтере» и АЗ я получал уже другие знания, которые помогли мне стать профессиональным футболистом.

– Что думаешь о том, что сейчас «Металлист» является лишь командой Первой лиги, но в прошлом это был топ-клуб? Хотел бы ты выйти в футболке «Металлиста» на поле в будущем?
– Очень жаль, что «Металлист» сейчас не выступает в УПЛ, но у меня нет такого, что я хочу играть только за «Металлист». Если они выйдут в УПЛ, то это будет очень хорошо для ребят, которые там играют и для болельщиков.

– Расскажи немного о своих выступлениях в составе «Шахтера». Нравилось ли тебе там?
– Да, это топовая академия. Там очень большое давление и большие надежды, поэтому надо было постоянно выкладываться на полную и работать, чтобы остаться там. Ты должен доказывать, что ты лучший.

– Как ты оказался в АЗ Алкмаар? Были ли другие варианты для выбора команды?
– Я рассылал письма в топовые клубы Европы, когда находился в Италии. Мне ответил только АЗ, поэтому я приехал сюда, прошел просмотр и оказался в команде.

– Нравится ли тебе выступать в составе молодежной команды АЗ?
– Да, здесь уровень футбола очень высокий, ведь это одна из лучших академий в Европе и здесь гораздо труднее играть в футбол, чем в Украине.

– Не возникает ли у тебя проблем с языком? Владеешь нидерландским?
– Да, я уже выучил нидерландский язык на достаточном уровне, поэтому могу спокойно общаться. Я понимаю не только все, о чем говорят в команде, но и людей в обычной жизни, вне футбола.

– Как считаешь, когда сможешь попадать в основной состав взрослой команды АЗ Алкмаар?
– Сложно сказать, но думаю, что через 1–2 года я смогу попадать в первую команду и тренироваться с ними.

– Какие у тебя условия в АЗ? Хватает ли тебе денег на проживание?
– Условия в Алкмааре у меня довольно хорошие. Несмотря на то, что Нидерланды являются немного дорогой страной, мне хватает средств на проживание.

– Как тебе жизнь в Нидерландах? Нравится ли тебе эта страна?
– Эта страна мне очень нравится, пожалуй больше чем все другие страны Европы. Здесь, если ты не знаешь нидерландского языка, с тобой будут разговаривать на английском. Также, здесь очень приветливые люди. Ты можешь здесь спокойно жить и разговаривать на английском. Кроме того, здесь очень хороший футбол, который мне нравится.

– Какая твоя главная цель в карьере? Где ты бы хотел играть и чего хочешь достичь?
– Главная цель – это играть за главную национальную команду страны и за мадридский Реал.

– Кто твой кумир в футболе? На кого равняешься?
– Кумиров у меня нет, но мне нравится Кевин Де Брюйне и Федерико Вальверде.

– За какую команду болеешь в топовых чемпионатах и в Украине?
– В Украине болею за Шахтер, а в топовых чемпионатах за «Реал» Мадрид и «Манчестер Сити».

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Богдан Будко АЗ Алкмаар эксклюзив статьи Металлист Харьков Шахтер Донецк
Максим Коваленко
Максим Коваленко Sport.ua
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