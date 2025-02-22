Астон Вилла принимает Челси в матче АПЛ. Стартовые составы команд

22 февраля в 19:30 состоится матч 26-го тура чемпионата Англии.

Встреча между командами «Астон Вилла» и «Челси» пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

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Главные тренеры команд определили стартовые составы.

Астон Вилла принимает Челси. Стартовые составы команд