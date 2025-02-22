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Англия
22 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:30
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0

Астон Вилла принимает Челси в матче АПЛ. Стартовые составы команд

22 февраля в 19:30 состоится матч 26-го тура чемпионата Англии

22 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:30
30
0
Астон Вилла принимает Челси в матче АПЛ. Стартовые составы команд
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22 февраля в 19:30 состоится матч 26-го тура чемпионата Англии.

Встреча между командами «Астон Вилла» и «Челси» пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Главные тренеры команд определили стартовые составы.

Астон Вилла принимает Челси. Стартовые составы команд

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Астон Вилла чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Астон Вилла - Челси стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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