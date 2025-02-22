Англия22 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:30
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Астон Вилла принимает Челси в матче АПЛ. Стартовые составы команд
22 февраля в 19:30 состоится матч 26-го тура чемпионата Англии
22 февраля 2025, 19:25 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:30
30
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22 февраля в 19:30 состоится матч 26-го тура чемпионата Англии.
Встреча между командами «Астон Вилла» и «Челси» пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Главные тренеры команд определили стартовые составы.
Астон Вилла принимает Челси. Стартовые составы команд
Our starting XI 🆚 Aston Villa!#CFC | #AVLCHE pic.twitter.com/mPppGYWDwI— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 22, 2025
Our starting XI to face Chelsea 👊 #AVLCHE pic.twitter.com/aWSxgyDA4k— Aston Villa (@AVFCOfficial) February 22, 2025
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