Забарный получил третью красную карточку, первую за пределами Украины

Защитник «Борнмута» Илья Забарный в поединке Премьер-лиги против «Вулверхэмптона» получил свою первую красную карточку за английский клуб во всех соревнованиях. Для украинца это третье удаление в профессиональной карьере.

22 февраля состоялась встреча 26-го тура чемпионата Англии между командами «Борнмут» и «Вулверхэмптон». Игра завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Кунья.

Ранее Забарный получил две красные карточки, выступая за «Динамо» в УПЛ (2020/21 – «Ворскла», 2021/22 – «Шахтер»).

В этом сезоне АПЛ Илья принял участие в 25 матчах. Результативными действиями украинский защитник не отметился. «Вишни» занимают пятое место в таблице лиги (12 побед, 7 ничьих, 7 поражений).