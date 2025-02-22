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Англия
22 февраля 2025, 18:54 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:35
143
0

Бруну Фернандеш обошел Сильву по количеству голов в Премьер-лиге

Произошло это в матче против «Эвертона»

22 февраля 2025, 18:54 | Обновлено 22 февраля 2025, 19:35
143
0
Бруну Фернандеш обошел Сильву по количеству голов в Премьер-лиге
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруну Фернандеш

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш во встрече против «Эвертона» отметился забитым мячом и обошел легенду «Манчестер Сити» Давида Сильву по количеству голов в АПЛ (60 на 59).

22 февраля на стадионе «Гудисон Парк» состоялся поединок 26-го тура английского чемпионата между командами «Эвертон» и «Ман Юнайтед». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Угарте сравнял счет на 80-й минуте игры.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Фернандеш провел 25 матчей, забил 6 голов и отдал 6 ассистов. «Красные дьяволы» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице (8 побед, 6 ничьих, 12 поражений).

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Эвертон Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Бруну Фернандеш Давид Сильва статистика Эвертон - Манчестер Юнайтед
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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