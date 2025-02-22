Бруну Фернандеш обошел Сильву по количеству голов в Премьер-лиге

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш во встрече против «Эвертона» отметился забитым мячом и обошел легенду «Манчестер Сити» Давида Сильву по количеству голов в АПЛ (60 на 59).

22 февраля на стадионе «Гудисон Парк» состоялся поединок 26-го тура английского чемпионата между командами «Эвертон» и «Ман Юнайтед». Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Угарте сравнял счет на 80-й минуте игры.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Фернандеш провел 25 матчей, забил 6 голов и отдал 6 ассистов. «Красные дьяволы» располагаются на 15-м месте в турнирной таблице (8 побед, 6 ничьих, 12 поражений).