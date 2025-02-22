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Товарищеские матчи
Колос Ковалевка
22.02.2025 13:00 – FT 2 : 1
ЮКСА
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 19:08 |
118
0

Колос – ЮКСА – 2:1. Видео голов и обзор матча

Колос сыграл с представителем Первой лиги

22 февраля 2025, 19:08 |
118
0
Колос – ЮКСА – 2:1. Видео голов и обзор матча
ФК Колос

«Колос» провел контрольный поединок с футбольным клубом ЮКСА. Игра состоялась 22 февраля, на следующий день после матча «Колоса» в УПЛ, в котором «Колос» проиграл «Черноморцу» со счетом 1:2.

ЮКСА выступает в Первой лиге. В 14 матчах команда набрала 22 очка (6 побед, 4 ничьи, 4 поражения) и после первой части чемпионата занимает седьмое место.

В контрольном поединке с ЮКСА участвовали футболисты «Колоса», которые не играли против «Черноморца» или вышли в том матче на замену. Подопечные Александра Поздеева одержали победу со счетом 2:1. У «Колоса» отличились Алексей Безручук в первом тайме и Павел Ориховский (с пенальти) во втором тайме. У ФК ЮКСА гол на счету Матеуса.

Товарищеский матч. 22 февраля

«Колос» – ЮКСА – 2:1

Голы: Безручук, 37, Ориховский, 82 (с пенальти) – Матеус, 77

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Колос Ковалевка ЮКСА Тарасовка контрольные матчи УПЛ товарищеские матчи Павел Ориховский видео голов и обзор
Сергей Турчак Источник: ФК Колос Ковалевка
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