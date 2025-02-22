Колос – ЮКСА – 2:1. Видео голов и обзор матча

«Колос» провел контрольный поединок с футбольным клубом ЮКСА. Игра состоялась 22 февраля, на следующий день после матча «Колоса» в УПЛ, в котором «Колос» проиграл «Черноморцу» со счетом 1:2.

ЮКСА выступает в Первой лиге. В 14 матчах команда набрала 22 очка (6 побед, 4 ничьи, 4 поражения) и после первой части чемпионата занимает седьмое место.

В контрольном поединке с ЮКСА участвовали футболисты «Колоса», которые не играли против «Черноморца» или вышли в том матче на замену. Подопечные Александра Поздеева одержали победу со счетом 2:1. У «Колоса» отличились Алексей Безручук в первом тайме и Павел Ориховский (с пенальти) во втором тайме. У ФК ЮКСА гол на счету Матеуса.

Товарищеский матч. 22 февраля

«Колос» – ЮКСА – 2:1

Голы: Безручук, 37, Ориховский, 82 (с пенальти) – Матеус, 77