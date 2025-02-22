«Вратари – особая футбольная каста». Вернидуб – об ошибке Маханькова

В поединке 18-го тура УПЛ встретились «Кривбасс» и «Верес». Номинальными хозяевами были игроки «Кривбасса», хотя матч проходил в Ровно. «Верес» одержал победу со счетом 3:0.

На 28-й минуте матча голкипер «Кривбасса» Владимир Маханьков на линии своей штрафной не забрал мяч после заброса из глубины поля, чем воспользовался Владислав Шарай и вывел «Верес» вперед. Ошибку голкипера прокомментировал главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб.

«Ошибка Маханькова? Я не хочу ее комментировать. Вратари – особая футбольная каста, есть игроки, а есть вратари.

Что-то ему говорить… ему нужно просто разобраться в этом моменте, чтобы в дальнейшем так не ошибаться.

Ничего не скажу, все мы люди, все мы можем ошибаться. Если он захочет, то сам что-нибудь скажет. Думаю, что у него было два варианта – сначала думал выбить, потом думал взять, и потому это произошло. Главное, чтобы он сделал выводы, и дальше был сильнее».