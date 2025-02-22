Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Вратари – особая футбольная каста». Вернидуб – об ошибке Маханькова
Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 16:46 | Обновлено 22 февраля 2025, 16:50
704
0

«Вратари – особая футбольная каста». Вернидуб – об ошибке Маханькова

Первый мяч в матче с «Вересом» «Кривбасс» пропустил из-за ошибки голкипера

22 февраля 2025, 16:46 | Обновлено 22 февраля 2025, 16:50
704
0
«Вратари – особая футбольная каста». Вернидуб – об ошибке Маханькова
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрий Вернидуб

В поединке 18-го тура УПЛ встретились «Кривбасс» и «Верес». Номинальными хозяевами были игроки «Кривбасса», хотя матч проходил в Ровно. «Верес» одержал победу со счетом 3:0.

На 28-й минуте матча голкипер «Кривбасса» Владимир Маханьков на линии своей штрафной не забрал мяч после заброса из глубины поля, чем воспользовался Владислав Шарай и вывел «Верес» вперед. Ошибку голкипера прокомментировал главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб.

«Ошибка Маханькова? Я не хочу ее комментировать. Вратари – особая футбольная каста, есть игроки, а есть вратари.

Что-то ему говорить… ему нужно просто разобраться в этом моменте, чтобы в дальнейшем так не ошибаться.

Ничего не скажу, все мы люди, все мы можем ошибаться. Если он захочет, то сам что-нибудь скажет. Думаю, что у него было два варианта – сначала думал выбить, потом думал взять, и потому это произошло. Главное, чтобы он сделал выводы, и дальше был сильнее».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал украинского форварда
Удачная замена и гол новичка. Полесье в Житомире обыграло Ингулец
Кривбасс – Верес – 0:3. Видео голов и обзор матча УПЛ
Кривбасс Кривой Рог Юрий Вернидуб Верес Ровно Кривбасс - Верес Владимир Маханьков Владислав Шарай чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Сергей Турчак Источник: Telegram
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бокс | 22 февраля 2025, 02:45 0
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»
Бывший чемпион оценил бой Паркера и Баколе: «Никто не хочет с ним драться»

Маклин считает, что все избегают Баколе

Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Футбол | 22 февраля 2025, 14:56 21
Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс

Команда Вернидуба давно не пропускала аж трижды в чемпионате

Забарный выйдет? Ираола определился с составом Борнмута на матч АПЛ
Футбол | 22.02.2025, 16:26
Забарный выйдет? Ираола определился с составом Борнмута на матч АПЛ
Забарный выйдет? Ираола определился с составом Борнмута на матч АПЛ
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Футбол | 21.02.2025, 20:42
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Можно порадоваться. Названа зарплата Бущана в Саудовской Аравии
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Футбол | 22.02.2025, 07:50
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Куртуа назвал трех лучших вратарей в мире. Упомянул ли Лунина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
Оппоненты для Довбика и Яремчука. Итоги жребия 1/8 финала Лиги Европы
21.02.2025, 14:23 3
Футбол
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
Дюбуа признался у кого сильнее удар: у Усика, Джошуа или Фьюри?
21.02.2025, 08:20 4
Бокс
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
20.02.2025, 17:40 22
Биатлон
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
21.02.2025, 07:48 6
Футбол
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21 февраля состоится матч Лиги наций между Албанией и Украиной
21.02.2025, 11:01 1
Футбол
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
Усик заявил, с кем будет драться после отказа Дюбуа выйти против Паркера
21.02.2025, 20:37
Бокс
Мегафайт между Дюбуа и Паркером на грани срыва. Что случилось?
Мегафайт между Дюбуа и Паркером на грани срыва. Что случилось?
20.02.2025, 19:37 9
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем