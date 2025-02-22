ОФИЦИАЛЬНО. Полесье прекратило сотрудничество с аргентинским специалистом

Житомирское «Полесье» официально сообщило об уходе аргентинского специалиста Дарио Друди, исполнявшего обязанности спортивного директора «волков».

«Выражаем благодарность Дарио Друди за вклад в развитие клуба. В течение своего пребывания Дарио Друди занимался несколькими важными направлениями, среди которых приоритетным было развитие детско-юношеского сектора. Желаем профессиональных свершений в будущем», – говорится в сообщении.

Аргентинский специалист работал в структуре клуба 9 месяцев, сосредотачиваясь преимущественно на развитии молодежного сектора.

Ранее сообщалось, что спортивным директором житомирского клуба может стать бывший главный тренер киевского Динамо.