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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 12:57 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:59
370
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье прекратило сотрудничество с аргентинским специалистом

Дарио Друди покинул пост спортивного директора «волков»

22 февраля 2025, 12:57 | Обновлено 22 февраля 2025, 12:59
370
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье прекратило сотрудничество с аргентинским специалистом
ФК Полесье. Дарио Друди

Житомирское «Полесье» официально сообщило об уходе аргентинского специалиста Дарио Друди, исполнявшего обязанности спортивного директора «волков».

«Выражаем благодарность Дарио Друди за вклад в развитие клуба. В течение своего пребывания Дарио Друди занимался несколькими важными направлениями, среди которых приоритетным было развитие детско-юношеского сектора. Желаем профессиональных свершений в будущем», – говорится в сообщении.

Аргентинский специалист работал в структуре клуба 9 месяцев, сосредотачиваясь преимущественно на развитии молодежного сектора.

Ранее сообщалось, что спортивным директором житомирского клуба может стать бывший главный тренер киевского Динамо.

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Дарио Друди Геннадий Буткевич Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Полесье
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