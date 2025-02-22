ОФИЦИАЛЬНО. Полесье прекратило сотрудничество с аргентинским специалистом
Дарио Друди покинул пост спортивного директора «волков»
Житомирское «Полесье» официально сообщило об уходе аргентинского специалиста Дарио Друди, исполнявшего обязанности спортивного директора «волков».
«Выражаем благодарность Дарио Друди за вклад в развитие клуба. В течение своего пребывания Дарио Друди занимался несколькими важными направлениями, среди которых приоритетным было развитие детско-юношеского сектора. Желаем профессиональных свершений в будущем», – говорится в сообщении.
Аргентинский специалист работал в структуре клуба 9 месяцев, сосредотачиваясь преимущественно на развитии молодежного сектора.
Ранее сообщалось, что спортивным директором житомирского клуба может стать бывший главный тренер киевского Динамо.
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