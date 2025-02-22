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Украина. Премьер лига
22 февраля 2025, 12:26 | Обновлено 22 февраля 2025, 13:12
188
0

ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину

В 18-м туре УПЛ команда Марино Пушича сыграет против «Левого Берега»

22 февраля 2025, 12:26 | Обновлено 22 февраля 2025, 13:12
188
0
ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину
ФК Шахтер Донецк.

Донецкий «Шахтер» завершил учебно-тренировочные сборы в Турции. Команда Марино Пушича возвращается в Украину. Об этом пишет клубная пресс-служба.

На официальных страницах донецкого клуба в социальных сетях появилось несколько снимков с самолета, которым горняки выручили в Польшу, а уже оттуда автобусом поедут во Львов.

В нынешнем сезоне УПЛ донецкий «Шахтер» занимает третье место, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей. В 18-м туре чемпионата «горняки» сыграют против «Левого Берега». Матч запланирован на понедельник, 24 февраля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда «Шахтера», игравший в России, воевал с оккупантами на боевых позициях.

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Марино Пушич фото переезд (перелет)
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
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