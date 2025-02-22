ФОТО. Шахтер завершил сборы в Турции и возвращается в Украину

Донецкий «Шахтер» завершил учебно-тренировочные сборы в Турции. Команда Марино Пушича возвращается в Украину. Об этом пишет клубная пресс-служба.

На официальных страницах донецкого клуба в социальных сетях появилось несколько снимков с самолета, которым горняки выручили в Польшу, а уже оттуда автобусом поедут во Львов.

В нынешнем сезоне УПЛ донецкий «Шахтер» занимает третье место, имея в своем активе 33 турнирных пункта после 16 сыгранных матчей. В 18-м туре чемпионата «горняки» сыграют против «Левого Берега». Матч запланирован на понедельник, 24 февраля. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда «Шахтера», игравший в России, воевал с оккупантами на боевых позициях.