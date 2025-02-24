Неймар назвал лучшего игрока за всю историю футбола
Бразилец выделил Лионеля Месси
Звездный бразильский вингер «Сантоса» Неймар назвал лучшего футболиста в истории футбола.
«Я играл с Месси, он для меня является величайшим футболистом всех времен, он является моим кумиром в футболе. С Месси я учился каждый день, во время наших тренировок, либо играя с ним, либо просто наблюдая за его игрой. Это сделало меня сильнее и увеличило мои навыки на поле, потому что я продолжал многому учиться у него», – сказал Неймар.
Ранее бывший обладатель Золотого мяча Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола.
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