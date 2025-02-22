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  4. Клара Таусон – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
22 февраля 2025, 09:31 |
78
0

Клара Таусон – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Дубае 22 февраля в 17:00

22 февраля 2025, 09:31 |
78
0
Клара Таусон – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

22 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае состоится финальный матч.

В поединке за трофей сойдутся Клара Таусон (Дания, WTA 38) и Мирра Андреева (WTA 14). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча соперниц.

Обе теннисистки впервые в карьере вышли в финал тысячника.

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Клара Таусон Мирра Андреева смотреть онлайн WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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