Клара Таусон – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае состоится финальный матч.

В поединке за трофей сойдутся Клара Таусон (Дания, WTA 38) и Мирра Андреева (WTA 14). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Обе теннисистки впервые в карьере вышли в финал тысячника.

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