WTA22 февраля 2025, 09:31 |
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Клара Таусон – Мирра Андреева. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финального матча на турнире WTA 1000 в Дубае 22 февраля в 17:00
22 февраля 2025, 09:31 |
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22 февраля на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае состоится финальный матч.
В поединке за трофей сойдутся Клара Таусон (Дания, WTA 38) и Мирра Андреева (WTA 14). Поединок начнется ориентировочно в 17:00 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Обе теннисистки впервые в карьере вышли в финал тысячника.
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