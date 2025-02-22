Симоне ИНДЗАГИ – о жеребьевке ЛЧ: «Цель – выиграть турнир»

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский клуб на данной стадии сыграет против представителя Нидерландов, клуба «Фейеноорд».

«Мы вернулись к Лиге чемпионов и нам придется встретится с клубом «Фейеноорд». Это команда с долгой историей, которая играет на стадионе с нереальной атмосферой. Мы знаем, что это большая игра и мы готовы идти вперед. Мы упорно трудились, чтобы достичь этой точки, и мы хотим продолжать хорошо выступать в этом соревновании. Команда проявила характер и решимость, и мы готовимся к каждой игре. Цель – пройти дальше и осуществить мечту о победе в этом турнире», – ответил Индзаги.

Напомним, что «Интер» вышел напрямую в 1/8 финала соревнования, поскольку занял четвертое место на групповом этапе.

Первый матч против «Фейеноорда» пройдет 5 марта в Роттердаме.