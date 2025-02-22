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  4. Симоне ИНДЗАГИ – о жеребьевке ЛЧ: «Цель – выиграть турнир»
Лига чемпионов
22 февраля 2025, 09:41 |
256
0

Симоне ИНДЗАГИ – о жеребьевке ЛЧ: «Цель – выиграть турнир»

Тренер «Интера» проанализировал будущего соперника

22 февраля 2025, 09:41 |
256
0
Симоне ИНДЗАГИ – о жеребьевке ЛЧ: «Цель – выиграть турнир»
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

Главный тренер миланского «Интера» Симоне Индзаги отреагировал на жеребьевку 1/8 финала Лиги чемпионов. Итальянский клуб на данной стадии сыграет против представителя Нидерландов, клуба «Фейеноорд».

«Мы вернулись к Лиге чемпионов и нам придется встретится с клубом «Фейеноорд». Это команда с долгой историей, которая играет на стадионе с нереальной атмосферой. Мы знаем, что это большая игра и мы готовы идти вперед. Мы упорно трудились, чтобы достичь этой точки, и мы хотим продолжать хорошо выступать в этом соревновании. Команда проявила характер и решимость, и мы готовимся к каждой игре. Цель – пройти дальше и осуществить мечту о победе в этом турнире», – ответил Индзаги.

Напомним, что «Интер» вышел напрямую в 1/8 финала соревнования, поскольку занял четвертое место на групповом этапе.

Первый матч против «Фейеноорда» пройдет 5 марта в Роттердаме.

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Симоне Индзаги Интер Милан Фейеноорд Лига чемпионов
Андрей Витренко Источник: ФК Интер Милан
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