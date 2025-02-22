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Италия
22 февраля 2025, 01:59 | Обновлено 22 февраля 2025, 02:24
64
0

Колено бегуна? Специалист прокомментировал травму Довбика

По словам Бабелюка, это повреждение похоже на функциональную проблему

22 февраля 2025, 01:59 | Обновлено 22 февраля 2025, 02:24
64
0
Колено бегуна? Специалист прокомментировал травму Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Специалист по спортивной медицине Дмитрий Бабелюк рассказал о травме украинского форварда итальянской Ромы Артем Довбика:

«Примечательно, что Довбик влечет долгосрочную проблему уже длительное время. Это колено беспокоило его и в Жироне, он пропускал матчи сборной, теперь уже несколько раз в Роме.

Больше похоже на функциональную проблему (как, например, «колено бегуна»), которая может то обостряться, то отпускать, но требует качественного подхода к изучению движения спортсмена и что именно вызывает эти регулярные обострения.

Поэтому также не думаю, что проблема настолько серьезна, чтобы исключить Артема из игры на длительное время. Правда, эти регулярные обострения следует решить, ведь они точно не помогают ни колену, ни теряющему место в основе Артему».

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Артем Довбик Рома Рим Серия A травма чемпионат Италии по футболу травма колена Дмитрий Бабелюк
Николай Степанов Источник: Hospital Pass
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