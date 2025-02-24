Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он очень особенный игрок»
Англичанин похвалил Мбаппе
Звездный английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высоко оценил уровень игры французского нападающего Килиана Мбаппе.
«Килиан Мбаппе очень особенный, все это знают, и он никогда не прекращает это доказывать», – сказал Беллингем.
Мбаппе провел в этом сезоне на клубном уровне 37 матчей, забил 27 голов и отдал три результативные передачи.
Ранее звездный полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал самого талантливого игрока «сливочных». Англичанин похвалил бразильского вингера Родриго.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алан Ширер, Гари Линекер и Дэнни Мерфи оценили скандальный момент
Украинский защитник вышел на замену в матче с «Вест Хэмом»