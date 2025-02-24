Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он очень особенный игрок» 

Звездный английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высоко оценил уровень игры французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе очень особенный, все это знают, и он никогда не прекращает это доказывать», – сказал Беллингем.

Мбаппе провел в этом сезоне на клубном уровне 37 матчей, забил 27 голов и отдал три результативные передачи.

Ранее звездный полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал самого талантливого игрока «сливочных». Англичанин похвалил бразильского вингера Родриго.