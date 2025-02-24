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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он очень особенный игрок» 
Испания
24 февраля 2025, 02:47 |
63
0

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он очень особенный игрок» 

Англичанин похвалил Мбаппе

24 февраля 2025, 02:47 |
63
0
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Он очень особенный игрок» 
Getty Images/Global Images Украина. Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем

Звездный английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем высоко оценил уровень игры французского нападающего Килиана Мбаппе.

«Килиан Мбаппе очень особенный, все это знают, и он никогда не прекращает это доказывать», – сказал Беллингем.

Мбаппе провел в этом сезоне на клубном уровне 37 матчей, забил 27 голов и отдал три результативные передачи.

Ранее звездный полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал самого талантливого игрока «сливочных». Англичанин похвалил бразильского вингера Родриго.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Килиан Мбаппе
Дмитрий Олейник Источник: Marca
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