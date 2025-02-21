Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Очень недооцененный». Беллингем назвал самого талантливого игрока Реала
Испания
21 февраля 2025, 09:51 |
598
0

«Очень недооцененный». Беллингем назвал самого талантливого игрока Реала

Англичанин похвалил бразильского вингера Родриго

21 февраля 2025, 09:51 |
598
0
«Очень недооцененный». Беллингем назвал самого талантливого игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Звездный полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал талантливейшего игрока «сливочных». Англичанин похвалил бразильского вингера Родриго.

«Родриго – очень недооцененный. Для меня он, пожалуй, самый талантливый и одаренный игрок в «Реале». То, что он может сделать с мячом. Мы просто играем, а он вдруг выполняет такой финт, что ты стоишь и спрашиваешь: «Как ты это сделал?»

Его любимая позиция – левый фланг, но важно отметить, что он много работает на команду, в том числе в защите на правом фланге», – сказал Беллингем.

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за выходки в матче против «Манчестер Сити».

По теме:
Гвардиола после провала в ЛЧ против Реала нацелился на трансфер украинца
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сельта – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Джуд Беллингем Родриго Гоес Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Goal.com
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соболева впервые в 2025 сыграла за пределами Австралии. Результаты украинки
Теннис | 21 февраля 2025, 06:26 2
Соболева впервые в 2025 сыграла за пределами Австралии. Результаты украинки
Соболева впервые в 2025 сыграла за пределами Австралии. Результаты украинки

Анастасия выступила на 75-тысячнике в Праге, прошла отбор и уступила в 1/8 финала

ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
Бокс | 20 февраля 2025, 21:38 76
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером

Соперником Джозефа станет Мартин Баколе

Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Теннис | 20.02.2025, 14:06
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Футбол | 21.02.2025, 08:58
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 21.02.2025, 03:23
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
20.02.2025, 10:54 2
Футбол
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
20.02.2025, 17:40 22
Биатлон
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
19.02.2025, 09:13 10
Футбол
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
20.02.2025, 03:59 2
Теннис
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграл с Порту
20.02.2025, 18:46 9
Футбол
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
Реал Мадрид – Манчестер Сити – 3:1. Хет-трик Мбаппе. Видео голов и обзор
20.02.2025, 00:37
Футбол
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем