«Очень недооцененный». Беллингем назвал самого талантливого игрока Реала

Звездный полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем назвал талантливейшего игрока «сливочных». Англичанин похвалил бразильского вингера Родриго.

«Родриго – очень недооцененный. Для меня он, пожалуй, самый талантливый и одаренный игрок в «Реале». То, что он может сделать с мячом. Мы просто играем, а он вдруг выполняет такой финт, что ты стоишь и спрашиваешь: «Как ты это сделал?»

Его любимая позиция – левый фланг, но важно отметить, что он много работает на команду, в том числе в защите на правом фланге», – сказал Беллингем.

Ранее сообщалось, что звезда «Реала» пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов из-за выходки в матче против «Манчестер Сити».