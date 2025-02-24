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  4. Звезда Барселоны может покинуть клуб за €80 млн. Его наказал Флик
Испания
24 февраля 2025, 02:10 |
249
0

Звезда Барселоны может покинуть клуб за €80 млн. Его наказал Флик

Кунде заинтересовал «Манчестер Юнайтед»

24 февраля 2025, 02:10 |
249
0
Звезда Барселоны может покинуть клуб за €80 млн. Его наказал Флик
Getty Images/Global Images Ukraine. Жюль Кунде

Звездный защитник «Барселоны» Жюль Кунде может покинуть каталонский клуб.

По информации испанских СМИ, к футболисту большой интерес проявляет «Манчестер Юнайтед», который готов приобрести француза за 80 миллионов евро. «Барса» не горит желанием продавать Кунде, однако их может убедить большое денежное предложение «красных дьяволов».

В текущем сезоне Жюль Кунде провел 37 матчей на клубном уровне, забил 3 гола и отдал 7 ассистов.

Ранее наставник «сине-гранатовых» Флик наказал Кунде из-за его опоздания на тренировку.

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Дмитрий Олейник Источник: Fichajes.net
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