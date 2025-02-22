Реал нацелился на трансфер суперзвезды, которая зажигает вместе с Мбаппе

Мадридский «Реал» в следующее трансферное окно настроен купить звездного фулбека.

По информации испанских СМИ, главным фаворитом на эту позицию у «Реала» является суперзвезда «Милана» Тео Эрнандес. Мадридцы приложат максимум усилий, чтобы подписать Тео следующим летом. С фулбеком «Милана» Эрнандесом хорошо знаком звездный форвард «бланкос» Килиан Мбаппе, который выступает с ним уже долгое время в сборной Франции.

В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 34 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Ранее сообщалось, что и сам «Милан» не против продать футболиста летом.

