Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Реал нацелился на трансфер суперзвезды, которая зажигает вместе с Мбаппе
Испания
22 февраля 2025, 19:37 |
1787
1

Реал нацелился на трансфер суперзвезды, которая зажигает вместе с Мбаппе

Тео Эрнандес может стать игроком «сливочных»

22 февраля 2025, 19:37 |
1787
1
Реал нацелился на трансфер суперзвезды, которая зажигает вместе с Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Мадридский «Реал» в следующее трансферное окно настроен купить звездного фулбека.

По информации испанских СМИ, главным фаворитом на эту позицию у «Реала» является суперзвезда «Милана» Тео Эрнандес. Мадридцы приложат максимум усилий, чтобы подписать Тео следующим летом. С фулбеком «Милана» Эрнандесом хорошо знаком звездный форвард «бланкос» Килиан Мбаппе, который выступает с ним уже долгое время в сборной Франции.

В текущем сезоне Тео Эрнандес провел 34 матча на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 5 голевых передач. Ранее сообщалось, что и сам «Милан» не против продать футболиста летом.

По теме:
Экс-форвард Динамо и Карпат близок к переходу в ПСВ
ОФИЦИАЛЬНО. Рух подписал украинского форварда
Ла Лига приняла решение о бане Беллингема, который Реал просил уменьшить
Тео Эрнандес Милан Реал Мадрид трансферы Серии A трансферы Ла Лиги трансферы
Дмитрий Олейник Источник: El Gol Digital
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
Футбол | 22 февраля 2025, 09:49 0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 22 февраля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на матч MLS
Футбол | 22 февраля 2025, 20:01 0
Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на матч MLS
Интер Майами – Нью-Йорк Сити. Прогноз и анонс на матч MLS

Поединок состоится 23 февраля в 02:30 по Киеву

Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Футбол | 22.02.2025, 09:27
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Суркис отреагировал на измену звезды Динамо. У него серьезные проблемы
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Бокс | 22.02.2025, 19:01
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Где смотреть онлайн бой за абсолют Артур Бетербиев – Дмитрий Бивол
Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Футбол | 22.02.2025, 14:56
Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Домашние стены помогли. Верес сенсационно разгромил Кривбасс
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Saar
Класний гравець але так симулювати, що через нього Мілан вилетів з ЛЧ, а потім ображатись на вболівальників...то хай пиз..є з Мілана!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
Гвардиола назвал игроков, из-за которых Ман Сити вылетел от Реала
21.02.2025, 00:02 7
Футбол
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
Ман Сити нашел замену Гвардиоле после поражения Реалу. Известно имя
21.02.2025, 08:58 4
Футбол
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
На престижном турнире WTA 1000 в Дубае определена первая финалистка
21.02.2025, 17:40 11
Теннис
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
Ямал назвал трех игроков, которых мечтает увидеть в Барселоне
21.02.2025, 02:50 1
Футбол
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
Стреляют метко – бегут небыстро. Украина стала 20-й в сингл-миксте ЧМ
20.02.2025, 17:40 22
Биатлон
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
Определены полуфинальные пары на супертурнире WTA 1000 в Дубае
21.02.2025, 04:21
Теннис
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
Гвардиола запросил у руководства трех футболистов после поражения от Реала
20.02.2025, 23:27 2
Футбол
Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ
Таусон и Мухова в трехчасовом триллере определили финалистку турнира в ОАЭ
21.02.2025, 20:40 8
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем