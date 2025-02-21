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Лига чемпионов
21 февраля 2025, 16:23 | Обновлено 21 февраля 2025, 16:24
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0

Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Интер не может выбирать между Лигой чемпионов и Серией А»

Вице-президент «Интера» прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов

21 февраля 2025, 16:23 | Обновлено 21 февраля 2025, 16:24
310
0
Хавьер ДЗАНЕТТИ: «Интер не может выбирать между Лигой чемпионов и Серией А»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Дзанетти

В пятницу, 21 февраля, в Швейцарии состоялась жеребьевка 1/8 финала и последующих этапов Лиги чемпионов. Соперником «Интера» стал «Фейеноорд». Нидерландский клуб на предыдущей стадии выбил из турнира «Милан»

Вице-президент миланского «Интера» Хавьер Дзанетти считает, что клубу нужно стремиться к победе в Лиге чемпионов. Но и жертвовать ради этой цели Серией А «Интер» не собирается.

«Все хотят выиграть чемпионат, и мы знаем, что значит выиграть его. Но есть еще Лига чемпионов. Мы последняя итальянская команда, которая ее выиграла, и мы всегда будем стараться ее чтить и выходить в финал, как и два года назад. Сложно участвовать в обоих турнирах, но мы настроены идти до конца. Мы не можем выбирать. Мы должны стремиться выиграть и Лигу чемпионов и Серию А», – сказал Дзанетти.

В турнирной таблице Серии А «Интер» идет на втором месте. Команда отстает от «Наполи» на два очка.

Ранее сообщалось, что «Интер» планирует подписать полузащитника «Комо».

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Хавьер Дзанетти Серия A Интер Милан Лига чемпионов
Сергей Турчак Источник: Yahoo Sports
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