Выбыл на 3 недели. Защитник Ювентуса получил травму сухожилия

Португальский защитник «Ювентуса» Ренату Вейга получил травму в матче Лиги чемпионов против ПСВ. Футболист покинул поле на 12-й минуте, а его команда потерпела поражение и прекратила борьбу за трофей.

У Ренату Вейга травма сухожилия. На восстановление понадобится три недели.

Универсальный центральный защитник пропустит четыре игры «Ювентуса», включая воскресный поединок Серии А против «Кальяри». Вейга не сыграет в предстоящих домашних играх чемпионата против «Вероны» и «Аталанты», а также домашний матч против «Эмполи» в Кубке Италии.

Ренату Вейга пришел в «Ювентус» из «Челси» на правах аренды до конца сезона. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего португальца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» впервые вылетел из плей-офф ЛЧ, победив в первом матче.