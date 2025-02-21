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  4. Выбыл на 3 недели. Защитник Ювентуса получил травму сухожилия
Италия
21 февраля 2025, 12:29 |
60
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Выбыл на 3 недели. Защитник Ювентуса получил травму сухожилия

Ренату Вейга пропустит четыре матча «Ювентуса»

21 февраля 2025, 12:29 |
60
0
Выбыл на 3 недели. Защитник Ювентуса получил травму сухожилия
Getty Images/Global Images Ukraine. Ренату Вейга

Португальский защитник «Ювентуса» Ренату Вейга получил травму в матче Лиги чемпионов против ПСВ. Футболист покинул поле на 12-й минуте, а его команда потерпела поражение и прекратила борьбу за трофей.

У Ренату Вейга травма сухожилия. На восстановление понадобится три недели.

Универсальный центральный защитник пропустит четыре игры «Ювентуса», включая воскресный поединок Серии А против «Кальяри». Вейга не сыграет в предстоящих домашних играх чемпионата против «Вероны» и «Аталанты», а также домашний матч против «Эмполи» в Кубке Италии.

Ренату Вейга пришел в «Ювентус» из «Челси» на правах аренды до конца сезона. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего португальца в 10 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» впервые вылетел из плей-офф ЛЧ, победив в первом матче.

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Ювентус Ренату Вейга чемпионат Италии по футболу Серия A Лига чемпионов Челси аренда игрока травма голеностопа
Сергей Турчак Источник: The Athletic
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