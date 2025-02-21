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Испания
21 февраля 2025, 11:55 | Обновлено 21 февраля 2025, 12:12
765
1

К переговорам готовы. Барселона нацелилась на трансфер вингера Ман Сити

Жереми Доку привлекает внимание испанского гранда

21 февраля 2025, 11:55 | Обновлено 21 февраля 2025, 12:12
765
1
К переговорам готовы. Барселона нацелилась на трансфер вингера Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жереми Доку

Бельгийский вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает FIchajes.

По информации источника, 22-летний футболист недоволен своей ролью в составе английского гранда. Бельгиец хочет получать больше игровой практики, чем может воспользоваться испанский гранд. «Горожане» готовы вести переговоры по игроку даже при сумме трансфера меньше чем 60 миллионов евро. Возможен вариант аренды с правом выкупа.

В текущем сезоне Жереми Доку провел 23 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» избавится от 7 суперзвезд.

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Жереми Доку Барселона Манчестер Сити трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Комментарии 1
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Mark4854590
Схоже, у трансфері зацікавлені усі три сторони. Тож перехід цілком можливий. якщо Барселона знайде гроші
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