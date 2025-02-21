К переговорам готовы. Барселона нацелилась на трансфер вингера Ман Сити

Бельгийский вингер «Манчестер Сити» Жереми Доку привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает FIchajes.

По информации источника, 22-летний футболист недоволен своей ролью в составе английского гранда. Бельгиец хочет получать больше игровой практики, чем может воспользоваться испанский гранд. «Горожане» готовы вести переговоры по игроку даже при сумме трансфера меньше чем 60 миллионов евро. Возможен вариант аренды с правом выкупа.

В текущем сезоне Жереми Доку провел 23 матча на клубном уровне, забил 6 голов и отдал 7 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Манчестер Сити» избавится от 7 суперзвезд.