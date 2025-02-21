«Стойте, куда вы идете?» Наставник Ромы раскриктиковал собственных игроков
Клаудио Раньери недоволен действиями команды в матче Лиги Европы
20 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы итальянская «Рома» победила португальский «Порту» и пробилась в следующий раунд по сумме двух встреч (1:1, 3:2).
Наставник римского клуба Клаудио Раньери признался, что недоволен тем, как играли его подопечные в ответном противостоянии:
«Я не заходил в раздевалку сразу после матча, иначе сошел бы с ума. Мне тяжело, когда мы пропускаем один гол, но тут сразу два. Они все бежали в атаку, хотя я кричал им: «Стойте, куда вы идете?»
Соперник был в отчаянии, он пытался сократить счет, нам нужно в таком случае быть возле собственных ворот и сдерживать их. Если появиться момент, тогда идем в атаку. Нельзя рисковать просто так.
Мы играли в большинстве весь второй тайм, но нервничали слишком сильно. Как можно побеждать 3:1 и всем игрокам продолжать атаковать, не думая о защите? Почему мы идем вперед? Это недопустимо», – сказал Раньери.
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