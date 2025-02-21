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  4. «Стойте, куда вы идете?» Наставник Ромы раскриктиковал собственных игроков
Лига Европы
21 февраля 2025, 13:31 |
944
0

«Стойте, куда вы идете?» Наставник Ромы раскриктиковал собственных игроков

Клаудио Раньери недоволен действиями команды в матче Лиги Европы

21 февраля 2025, 13:31 |
944
0
«Стойте, куда вы идете?» Наставник Ромы раскриктиковал собственных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

20 февраля в матче 1/16 финала Лиги Европы итальянская «Рома» победила португальский «Порту» и пробилась в следующий раунд по сумме двух встреч (1:1, 3:2).

Наставник римского клуба Клаудио Раньери признался, что недоволен тем, как играли его подопечные в ответном противостоянии:

«Я не заходил в раздевалку сразу после матча, иначе сошел бы с ума. Мне тяжело, когда мы пропускаем один гол, но тут сразу два. Они все бежали в атаку, хотя я кричал им: «Стойте, куда вы идете?»

Соперник был в отчаянии, он пытался сократить счет, нам нужно в таком случае быть возле собственных ворот и сдерживать их. Если появиться момент, тогда идем в атаку. Нельзя рисковать просто так.

Мы играли в большинстве весь второй тайм, но нервничали слишком сильно. Как можно побеждать 3:1 и всем игрокам продолжать атаковать, не думая о защите? Почему мы идем вперед? Это недопустимо», – сказал Раньери.

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Лига Европы Рома Рим Порту Рома - Порту Клаудио Раньери
Николай Титюк Источник: ФК Рома
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