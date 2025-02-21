Ньюкасл нацелился на голкипера Бернли. Он не пропускает в 11 матчах подряд

Голкипер «Бернли» Джеймс Траффорд проводит великолепный сезон. Сухая серия вратаря в Чемпионшип продолжается более 1000 минут.

Соперники не могут пробить Траффорда в 11 матчах подряд. В 32 поединках за «Бернли» в этом сезоне Джеймс Траффорд пропустил 9 мячей. Голкипер оставлял свои ворота на замке в 23 матчах.

Джеймс Траффорд перешел в «Бернли» а 2023 году из молодежной команды «Манчестер Сити». Контракт с «Бернли» действует до июня 2027 года.

У «Манчестер Сити» есть право выкупить Траффорда за более чем 40 миллионов фунтов стерлингов. Однако «Ньюкасл» уверен, что сможет осуществить трансфер этим летом. Сам голкипер также нацелен на переезд, даже если «Бернли» по итогам сезона выйдет в АПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ньюкасл» заключил новый контракт с вратарем Мартином Дубравкой.