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  4. «Особенный для меня». Крапивцов сказал все, что думает о Цыганкове
Испания
21 февраля 2025, 11:17 |
201
0

«Особенный для меня». Крапивцов сказал все, что думает о Цыганкове

Украинский голкипер рассказал об адаптации в Испании

21 февраля 2025, 11:17 |
201
0
«Особенный для меня». Крапивцов сказал все, что думает о Цыганкове
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов рассказал как Виктор Цыганков помогает ему адаптироваться в испанской команде.

«Виктор особенный для меня и Юлиус. Они много мне помогают с разными вещами. Иногда Юлиус переводит мне испанские слова. Пока я немного учу испанский, дважды в неделю»

Крапивцов после недавнего перехода в Жирону еще не успел дебютировать за новую команду в официальных играх, однако в последних трех встречах он был включен в заявку.

Ранее сообщалось, что именитый тренер по АПЛ тепло обратился к лидеру киевского «Динамо».

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Олег Вахоцкий Источник: ФК Жирона
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