«Особенный для меня». Крапивцов сказал все, что думает о Цыганкове
Украинский голкипер рассказал об адаптации в Испании
Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов рассказал как Виктор Цыганков помогает ему адаптироваться в испанской команде.
«Виктор особенный для меня и Юлиус. Они много мне помогают с разными вещами. Иногда Юлиус переводит мне испанские слова. Пока я немного учу испанский, дважды в неделю»
Крапивцов после недавнего перехода в Жирону еще не успел дебютировать за новую команду в официальных играх, однако в последних трех встречах он был включен в заявку.
Ранее сообщалось, что именитый тренер по АПЛ тепло обратился к лидеру киевского «Динамо».
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