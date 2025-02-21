«Особенный для меня». Крапивцов сказал все, что думает о Цыганкове

Украинский голкипер «Жироны» Владислав Крапивцов рассказал как Виктор Цыганков помогает ему адаптироваться в испанской команде.

«Виктор особенный для меня и Юлиус. Они много мне помогают с разными вещами. Иногда Юлиус переводит мне испанские слова. Пока я немного учу испанский, дважды в неделю»

Крапивцов после недавнего перехода в Жирону еще не успел дебютировать за новую команду в официальных играх, однако в последних трех встречах он был включен в заявку.

Ранее сообщалось, что именитый тренер по АПЛ тепло обратился к лидеру киевского «Динамо».