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  4. «У нас есть Шомуродов». Руководство Ромы отреагировало на травму Довбика
Лига Европы
21 февраля 2025, 12:31 |
396
0

«У нас есть Шомуродов». Руководство Ромы отреагировало на травму Довбика

Флоран Гизольфи прокомментировал повреждение украинского форварда

21 февраля 2025, 12:31 |
396
0
«У нас есть Шомуродов». Руководство Ромы отреагировало на травму Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором итальянская «Рома» одолела португальский «Порту» со счетом 3:2 и пробилась в следующий раунд. В первой встречи подопечные Клаудио Раньери сыграли вничью (1:1).

В этом поединке на футбольное поле не вышел форвард Артем Довбик – украинский футболист получил травму и не попал в заявку на матч. Спортивный директор «Ромы» Флоран Гизольфи прокомментировал повреждение игрока:

«Травма Довбика? Мы пока не знаем насколько это серьезно, но настроены оптимистически. Артем получил небольшое повреждение, но у нас есть Шомуродов, который заменит его на футбольном поле. Эльдор готов помочь команде и выложиться на все 100%», – сообщил Гизольфи.

В следующем матче «Рома» сыграет против «Монцы» на домашнем стадионе. Поединок 26-го тура Серии А состоится 24 февраля, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.

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Лига Европы Рома Рим Порту Рома - Порту Артем Довбик Эльдор Шомуродов Флоран Гизольфи
Николай Титюк Источник: Tuttomercatoweb
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