«У нас есть Шомуродов». Руководство Ромы отреагировало на травму Довбика

20 февраля состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором итальянская «Рома» одолела португальский «Порту» со счетом 3:2 и пробилась в следующий раунд. В первой встречи подопечные Клаудио Раньери сыграли вничью (1:1).

В этом поединке на футбольное поле не вышел форвард Артем Довбик – украинский футболист получил травму и не попал в заявку на матч. Спортивный директор «Ромы» Флоран Гизольфи прокомментировал повреждение игрока:

«Травма Довбика? Мы пока не знаем насколько это серьезно, но настроены оптимистически. Артем получил небольшое повреждение, но у нас есть Шомуродов, который заменит его на футбольном поле. Эльдор готов помочь команде и выложиться на все 100%», – сообщил Гизольфи.

В следующем матче «Рома» сыграет против «Монцы» на домашнем стадионе. Поединок 26-го тура Серии А состоится 24 февраля, начало встречи – в 21:45 по киевскому времени.