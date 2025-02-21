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Испания
21 февраля 2025, 10:56 | Обновлено 21 февраля 2025, 11:00
605
1

Есть предложения. Лунин недоволен и может покинуть Реал уже летом

Украинский голкипер хочет получать больше игровой практики

21 февраля 2025, 10:56 | Обновлено 21 февраля 2025, 11:00
605
1
Есть предложения. Лунин недоволен и может покинуть Реал уже летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть клуб уже в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний голкипер недоволен тем количеством игровой практики, которое он получает. Некоторые клубы проявляются интерес к украинцу, предлагая ему роль основного вратаря. Если Лунин покинет Мадрид, то в испанском гранде будут вынуждены искать нового кипера, который сможет подменять Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 8 матчей на клубном уровне, 3 из которых – сухие, пропустил 12 голов. Веб-потал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Соглашение Андрея с «Реалом» действует до лета 2030 года.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола после провала в ЛЧ против «Реала» нацелился на трансфер украинца.

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Андрей Лунин трансферы трансферы Ла Лиги Реал Мадрид Тибо Куртуа
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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potemkin78
ага, ну да, сейчас, конечно
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