Есть предложения. Лунин недоволен и может покинуть Реал уже летом

Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может покинуть клуб уже в летнее трансферное окно, сообщает Fichajes.

По информации источника, 26-летний голкипер недоволен тем количеством игровой практики, которое он получает. Некоторые клубы проявляются интерес к украинцу, предлагая ему роль основного вратаря. Если Лунин покинет Мадрид, то в испанском гранде будут вынуждены искать нового кипера, который сможет подменять Тибо Куртуа.

В текущем сезоне Андрей Лунин провел 8 матчей на клубном уровне, 3 из которых – сухие, пропустил 12 голов. Веб-потал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро. Соглашение Андрея с «Реалом» действует до лета 2030 года.

Ранее сообщалось о том, что Пеп Гвардиола после провала в ЛЧ против «Реала» нацелился на трансфер украинца.