Лапорта планирует привезти одного из лучших игроков мира в Барселону
Флориан Вирц может перебраться в испанский гранд
Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть в команде немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает El Nacional.
По информации источника, президент испанского гранда нацелен подписать 21-летнюю суперзвезду к открытию реконструированного Камп Ноу. Немецкий клуб не отпустит игрока дешевле чем за 100 миллионов евро.
В текущем сезоне Флориан Вирц провел 35 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 12 ассистов.
Ранее сообщалось о том, что в Мадриде нацелились на именитого футболиста «Барселоны».
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