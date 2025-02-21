Лапорта планирует привезти одного из лучших игроков мира в Барселону

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть в команде немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает El Nacional.

По информации источника, президент испанского гранда нацелен подписать 21-летнюю суперзвезду к открытию реконструированного Камп Ноу. Немецкий клуб не отпустит игрока дешевле чем за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 35 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что в Мадриде нацелились на именитого футболиста «Барселоны».