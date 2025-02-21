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Испания
21 февраля 2025, 10:15 | Обновлено 21 февраля 2025, 10:18
779
1

Лапорта планирует привезти одного из лучших игроков мира в Барселону

Флориан Вирц может перебраться в испанский гранд

21 февраля 2025, 10:15 | Обновлено 21 февраля 2025, 10:18
779
1
Лапорта планирует привезти одного из лучших игроков мира в Барселону
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Вирц

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта хочет видеть в команде немецкого полузащитника леверкузенского «Байера» Флориана Вирца, сообщает El Nacional.

По информации источника, президент испанского гранда нацелен подписать 21-летнюю суперзвезду к открытию реконструированного Камп Ноу. Немецкий клуб не отпустит игрока дешевле чем за 100 миллионов евро.

В текущем сезоне Флориан Вирц провел 35 матчей на клубном уровне, забил 15 голов и отдал 12 ассистов.

Ранее сообщалось о том, что в Мадриде нацелились на именитого футболиста «Барселоны».

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Флориан Вирц трансферы трансферы Бундеслиги трансферы Ла Лиги Камп Ноу Жоан Лапорта Байер Барселона
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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Mark4854590
На Вірца ще Манчестер Сіті націлився. А у них грошей явно більше, ніж у Барси, якій ще доведеться продавати, щоб назбирати на німця
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