Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал грузинского легионера
Украина. Премьер лига
21 февраля 2025, 09:33 | Обновлено 21 февраля 2025, 09:34
338
0

ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал грузинского легионера

Георгий Робакидзе стал футболистом «моряков»

21 февраля 2025, 09:33 | Обновлено 21 февраля 2025, 09:34
338
0
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал грузинского легионера
ФК Черноморец. Георгий Робакидзе

Одесский «Черноморец официально объявил о подписании грузинского полузащитника Георгия Робакидзе. Об этом пишет пресс-служба «моряков».

Официальной информации о сроках личного контракта и финансовой стороны сделки нет. Последней командой грузинского полузащитника была ВИТ Джорджия из Тбилиси.

За предыдущую команду Робакидзе сыграл 40 игр, в которых забил 2 мяча. В юношеской сборной Грузии Робакидзе провел 11 матчей.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» усилил свой состав двумя украинскими исполнителями.

По теме:
Шаран назвал игрока, который станет лучшим бомбардиром УПЛ
Осталось убедить. Манчестер Юнайтед готовит оффер по бразильскому форварду
В Мадриде нацелились на именитого футболиста Барселоны. Это запрос тренера
чемпионат Грузии по футболу чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Черноморец Одесса трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Черноморец
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити
Футбол | 20 февраля 2025, 10:32 1
Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити
Мбаппе выбрал соперника для Реала в 1/8 ЛЧ после разгрома Ман Сити

Килиан хочет сыграть против мадридского «Атлетико»

Соболева впервые в 2025 сыграла за пределами Австралии. Результаты украинки
Теннис | 21 февраля 2025, 06:26 2
Соболева впервые в 2025 сыграла за пределами Австралии. Результаты украинки
Соболева впервые в 2025 сыграла за пределами Австралии. Результаты украинки

Анастасия выступила на 75-тысячнике в Праге, прошла отбор и уступила в 1/8 финала

Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Теннис | 20.02.2025, 14:06
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
Вторая ракетка мира Свентек вылетела из престижного турнира WTA 1000 в ОАЭ
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
Бокс | 20.02.2025, 21:38
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
Колос – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 21.02.2025, 07:45
Колос – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Колос – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
Обидчица Свитолиной разгромила первую ракетку Соболенко на турнире в Дубае
19.02.2025, 19:09 27
Теннис
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
19.02.2025, 22:19 2
Футбол
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 3
Футбол
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
Определены участники 1/8 финала Лиги чемпионов. Кто на кого может попасть?
20.02.2025, 06:23 15
Футбол
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем