ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал грузинского легионера

Одесский «Черноморец официально объявил о подписании грузинского полузащитника Георгия Робакидзе. Об этом пишет пресс-служба «моряков».

Официальной информации о сроках личного контракта и финансовой стороны сделки нет. Последней командой грузинского полузащитника была ВИТ Джорджия из Тбилиси.

За предыдущую команду Робакидзе сыграл 40 игр, в которых забил 2 мяча. В юношеской сборной Грузии Робакидзе провел 11 матчей.

Ранее сообщалось, что «Черноморец» усилил свой состав двумя украинскими исполнителями.