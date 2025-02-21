ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал грузинского легионера
Георгий Робакидзе стал футболистом «моряков»
Одесский «Черноморец официально объявил о подписании грузинского полузащитника Георгия Робакидзе. Об этом пишет пресс-служба «моряков».
Официальной информации о сроках личного контракта и финансовой стороны сделки нет. Последней командой грузинского полузащитника была ВИТ Джорджия из Тбилиси.
За предыдущую команду Робакидзе сыграл 40 игр, в которых забил 2 мяча. В юношеской сборной Грузии Робакидзе провел 11 матчей.
Ранее сообщалось, что «Черноморец» усилил свой состав двумя украинскими исполнителями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Килиан хочет сыграть против мадридского «Атлетико»
Анастасия выступила на 75-тысячнике в Праге, прошла отбор и уступила в 1/8 финала