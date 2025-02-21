Осталось убедить. Манчестер Юнайтед готовит оффер по бразильскому форварду
Матеус Кунья привлекает внимание английского гранда
Бразильский форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.
По информации источника, английский гранд заинтересован в трансфере 25-летнего футболиста и готов сделать предложение в размере 62 миллионов евро за игрока. Если «волов» устроит предложенная сумма, то «красным дьяволам» останется лишь убедить игрока согласиться на переход.
В текущем сезоне Матеус Кунья провел 26 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 4 ассиста.
Ранее сообщалось о том, что у «Ман Юнайтед» готово предложение по звезде «Барселоны».
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