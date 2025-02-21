Осталось убедить. Манчестер Юнайтед готовит оффер по бразильскому форварду

Бразильский форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд заинтересован в трансфере 25-летнего футболиста и готов сделать предложение в размере 62 миллионов евро за игрока. Если «волов» устроит предложенная сумма, то «красным дьяволам» останется лишь убедить игрока согласиться на переход.

В текущем сезоне Матеус Кунья провел 26 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что у «Ман Юнайтед» готово предложение по звезде «Барселоны».