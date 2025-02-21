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  4. Осталось убедить. Манчестер Юнайтед готовит оффер по бразильскому форварду
Англия
21 февраля 2025, 09:32 |
309
1

Осталось убедить. Манчестер Юнайтед готовит оффер по бразильскому форварду

Матеус Кунья привлекает внимание английского гранда

21 февраля 2025, 09:32 |
309
1
Осталось убедить. Манчестер Юнайтед готовит оффер по бразильскому форварду
Getty Images/Global Images Ukraine. Матеус Кунья

Бразильский форвард «Вулверхэмптона» Матеус Кунья привлекает внимание «Манчестер Юнайтед», сообщает Fichajes.

По информации источника, английский гранд заинтересован в трансфере 25-летнего футболиста и готов сделать предложение в размере 62 миллионов евро за игрока. Если «волов» устроит предложенная сумма, то «красным дьяволам» останется лишь убедить игрока согласиться на переход.

В текущем сезоне Матеус Кунья провел 26 матчей на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что у «Ман Юнайтед» готово предложение по звезде «Барселоны».

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Матеус Кунья трансферы трансферы АПЛ Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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DaVinci
З яких пір Вулверхемптон волами кличуть? Завжди вовками були, та і емблема відповідна
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