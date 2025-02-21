ФОТО. Жена легенды футбола рассказала о том, что её удивляло в спальне

Гари Невилл, легендарный игрок «Манчестер Юнайтед», недавно отпраздновал свое 50-летие.

Его жена Эмма рассказала о необычной привычке Гари – он ложится спать очень рано, что поначалу ее удивило.

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В интервью для Stick to Football Эмма поделилась, как в их совместной жизни ей было трудно привыкнуть к тому, что Гари засыпает в половине девятого.

«Это было шоком для моего организма, ведь мне тогда было 23 года», – вспоминает она. «Мы смотрели фильмы, и он просто засыпал».

Пара встретилась в 2004 году на вечеринке и поженилась через три года. У них есть две дочери.