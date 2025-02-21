Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ДЕВУШКА ДНЯ. Мирослава Монтемайор – ещё одна звезда Лиги чемпионов
Другие новости
21 февраля 2025, 05:29 |
871
2

ДЕВУШКА ДНЯ. Мирослава Монтемайор – ещё одна звезда Лиги чемпионов

Кто-то включает трансляции ради неё....

21 февраля 2025, 05:29 |
871
2
ДЕВУШКА ДНЯ. Мирослава Монтемайор – ещё одна звезда Лиги чемпионов
Instagram. Мирослава Монтемайор

Мирослава Монтемайор, ведущая TNT Sports, стала трендом в соцсетях после матчей Лиги чемпионов.

Родом из Монтеррея, она начала карьеру на TV Azteca Noreste в 2014 году. Участвовала в конкурсах красоты в 2011 и 2012 годах.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Переходила в ESPN в 2015 году, где вела программы NFL Live и Los Capitanes. В августе 2021 года присоединилась к TNT Sports для ведения матчей Лиги чемпионов и Премьер-лиги.

Ее синий наряд во время матчей стал очень популярным в соцсетях.

Телезрители отмечают её красоту, харизму и интеллект, а также уважение к коллегам.

По теме:
ФОТО. Жена легенды футбола рассказала о том, что её удивляло в спальне
Хусанов отметился интересным достижением в ЛЧ против мадридского Реала
ФОТО. Шевченко наконец показал свою маму. Вышло эмоционально
фото lifestyle Лига чемпионов девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Ламин Ямал снова расстался с девушкой. Прошло несколько недель
Футбол | 21 февраля 2025, 04:53 1
ФОТО. Ламин Ямал снова расстался с девушкой. Прошло несколько недель
ФОТО. Ламин Ямал снова расстался с девушкой. Прошло несколько недель

Не везёт в любви

Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити
Футбол | 20 февраля 2025, 07:38 6
Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити
Звезда Реала пропустит матч 1/8 финала ЛЧ из-за выходки в матче с Ман Сити

Джуд Беллингем получил желтую карточку, которая не позволит сыграть в первом матче 1/8 финала ЛЧ

Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграел с Порту
Футбол | 20.02.2025, 18:46
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграел с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграел с Порту
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Футбол | 20.02.2025, 08:12
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире
Футбол | 21.02.2025, 00:58
Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире
Звезда сборной Украины на радаре у самого богатого клуба в мире
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
LexХХХ
Симпатична така, майорша
Ответить
0
Дыряво с пердя🤣
Не грех её дыр очки на куканчик натянуть
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
Без украинок и Соболенко. Известны все пары 1/4 финала супертурнира в Дубае
20.02.2025, 03:59 2
Теннис
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
19.02.2025, 09:13 10
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
ОФИЦИАЛЬНО. Дюбуа снялся с боя. Паркер подерется с другим топовым боксером
20.02.2025, 21:38 76
Бокс
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
20.02.2025, 15:00 9
Футбол
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
«Это всегда плохо». В Португалии оценили выступление Трубина в матче ЛЧ
19.02.2025, 08:22 1
Футбол
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
Остались без главного тренера. У Руха большие кадровые проблемы
19.02.2025, 18:06 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем