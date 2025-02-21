ДЕВУШКА ДНЯ. Мирослава Монтемайор – ещё одна звезда Лиги чемпионов
Кто-то включает трансляции ради неё....
Мирослава Монтемайор, ведущая TNT Sports, стала трендом в соцсетях после матчей Лиги чемпионов.
Родом из Монтеррея, она начала карьеру на TV Azteca Noreste в 2014 году. Участвовала в конкурсах красоты в 2011 и 2012 годах.
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Переходила в ESPN в 2015 году, где вела программы NFL Live и Los Capitanes. В августе 2021 года присоединилась к TNT Sports для ведения матчей Лиги чемпионов и Премьер-лиги.
Ее синий наряд во время матчей стал очень популярным в соцсетях.
Телезрители отмечают её красоту, харизму и интеллект, а также уважение к коллегам.
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