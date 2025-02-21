Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Лига Европы
21 февраля 2025, 05:01 | Обновлено 21 февраля 2025, 06:50
121
0

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля в 14:00 в Ньоне пройдет жеребьевка второго по силе еврокубка

21 февраля 2025, 05:01 | Обновлено 21 февраля 2025, 06:50
121
0
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УЕФА

21 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2024/25.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом сетки плей-офф.

Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет либо Атлетик Бильбао, либо Лацио в римском дерби.

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком в 1/8 финала может сыграть с Фенербахче или Буде-Глимт.

Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы запланированы на 10 и 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая. Финал намечен на 21 мая на стадионе Сан Мамес в испанском Бильбао.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 21 февраля в 14:00 на официальном сайте УЕФА.

📺 Видеотрансляция

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

Потенциальные пары 1/8 финала, 6 и 13 марта

  • Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) / Атлетик Бильбао (Испания)
  • Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция) / Рейнджерс (Шотландия)
  • Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) / Лион (Франция)
  • АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ман Юнайтед (Англия) / Тоттенхэм (Англия)
  • Реал Сосьедад (Испания) – Тоттенхэм (Англия) / Ман Юнайтед (Англия)
  • ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция) / Айнтрахт (Германия)
  • Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) / Олимпиакос (Греция)
  • Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) / Лацио (Италия)

⚽️ Сетка плей-офф

📊 Инфографика

По теме:
Реал Сосьедад – Мидтьюлланд – 5:2. Легкий проход. Видео голов и обзор
Жеребьевка 1/8 финала Лиги конференций. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Жена легенды футбола рассказала о том, что её удивляло в спальне
Лига Европы статистические расклады выбор редакции Манчестер Юнайтед Рома Рим Тоттенхэм Фенербахче Олимпиакос Пирей Глазго Рейнджерс жеребьевка Виктория Пльзень Атлетик Бильбао АЗ Алкмаар Реал Сосьедад жеребьевка Лиги Европы Аякс Айнтрахт Франкфурт ФКСБ (Стяуа) Бухарест Роман Яремчук Буде-Глимт Артем Довбик смотреть онлайн Лион Лацио
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Футбол | 20 февраля 2025, 10:54 2
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала
Гвардиола назвал главного фаворита ЛЧ после фиаско Ман Сити против Реала

Пеп считает «сливочных» главными фаворитами турнира

ФОТО. Шевченко наконец показал свою маму. Вышло эмоционально
Футбол | 21 февраля 2025, 05:44 0
ФОТО. Шевченко наконец показал свою маму. Вышло эмоционально
ФОТО. Шевченко наконец показал свою маму. Вышло эмоционально

Милота дня

«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Футбол | 20.02.2025, 15:00
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
«Он этого не говорит». Ямал обвинил Лунина во лжи
Лига конференций. Бетис проиграл, но вышел дальше. Вылетел немецкий клуб
Футбол | 20.02.2025, 22:51
Лига конференций. Бетис проиграл, но вышел дальше. Вылетел немецкий клуб
Лига конференций. Бетис проиграл, но вышел дальше. Вылетел немецкий клуб
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Футбол | 20.02.2025, 08:12
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Гвардиола сообщил, почему Ман Сити без шансов уступил Реалу и вылетел из ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
19.02.2025, 13:24
Бокс
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграел с Порту
Гром среди ясного неба. Стало известно, почему Довбик не сыграел с Порту
20.02.2025, 18:46 9
Футбол
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
19.02.2025, 09:13 10
Футбол
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
Гвардиола признался, почему не выпустил Холанда в старте против Реала
19.02.2025, 22:19 2
Футбол
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
19.02.2025, 00:40 2
Бокс
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
19.02.2025, 08:42
Бокс
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
История закончилась. Гвардиола анонсировал новый Манчестер Сити
20.02.2025, 13:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем