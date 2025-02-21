21 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2024/25.

8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.

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Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом сетки плей-офф.

Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет либо Атлетик Бильбао, либо Лацио в римском дерби.

Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком в 1/8 финала может сыграть с Фенербахче или Буде-Глимт.

Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы запланированы на 10 и 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая. Финал намечен на 21 мая на стадионе Сан Мамес в испанском Бильбао.

Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция жеребьевки проводится 21 февраля в 14:00 на официальном сайте УЕФА.

🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25

Потенциальные пары 1/8 финала, 6 и 13 марта

Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) / Атлетик Бильбао (Испания)

Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция) / Рейнджерс (Шотландия)

Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) / Лион (Франция)

АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ман Юнайтед (Англия) / Тоттенхэм (Англия)

Реал Сосьедад (Испания) – Тоттенхэм (Англия) / Ман Юнайтед (Англия)

ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция) / Айнтрахт (Германия)

Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) / Олимпиакос (Греция)

Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) / Лацио (Италия)

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