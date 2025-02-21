Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
21 февраля в 14:00 в Ньоне пройдет жеребьевка второго по силе еврокубка
21 февраля в 14:00 по киевскому времени в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы УЕФА 2024/25.
8 лучших команд основного раунда автоматически вышли в 1/8 финала. А на стадии 1/16 финала были определены еще 8 участников этой стадии.
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Будет проведена жеребьевка всех решающих стадий турнира с учетом сетки плей-офф.
Соперником итальянской Ромы, за которую играет украинский форвард Артем Довбик, будет либо Атлетик Бильбао, либо Лацио в римском дерби.
Греческий Олимпиакос с украинским нападающим Романом Яремчуком в 1/8 финала может сыграть с Фенербахче или Буде-Глимт.
Матчи 1/8 финала пройдут 6 и 13 марта, четвертьфиналы запланированы на 10 и 17 апреля, полуфиналы состоятся 1 и 8 мая. Финал намечен на 21 мая на стадионе Сан Мамес в испанском Бильбао.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляция жеребьевки проводится 21 февраля в 14:00 на официальном сайте УЕФА.
🏆 Лига Европы УЕФА 2024/25
Потенциальные пары 1/8 финала, 6 и 13 марта
- Виктория Пльзень (Чехия) – Лацио (Италия) / Атлетик Бильбао (Испания)
- Буде-Глимт (Норвегия) – Олимпиакос (Греция) / Рейнджерс (Шотландия)
- Аякс (Нидерланды) – Айнтрахт Франкфурт (Германия) / Лион (Франция)
- АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Ман Юнайтед (Англия) / Тоттенхэм (Англия)
- Реал Сосьедад (Испания) – Тоттенхэм (Англия) / Ман Юнайтед (Англия)
- ФКСБ [Стяуа] (Румыния) – Лион (Франция) / Айнтрахт (Германия)
- Фенербахче (Турция) – Рейнджерс (Шотландия) / Олимпиакос (Греция)
- Рома (Италия) – Атлетик Бильбао (Испания) / Лацио (Италия)
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