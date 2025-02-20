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Лига Европы
20 февраля 2025, 21:00 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:35
2420
1

В Роме прокомментировали травму Артем Довбика

Флориан Гисольфи дал обнадеживающий прогноз по украинскому нападающему

20 февраля 2025, 21:00 | Обновлено 20 февраля 2025, 21:35
2420
1
В Роме прокомментировали травму Артем Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Спортивный директор «Ромы» Флориан Гисольфи прокомментировал травму украинского нападающего Артема Довбика, из-за которой он пропустил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Порту»:

«Я не знаю точно, как долго он (прим. – Довбик) будет вне игры, но, похоже, ничего серьезного. К счастью, у нас есть Шомуродов, который усердно работает на команду и готов выкладываться по полной».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 33 матча на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионво евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, почему Довбик не сыграет с «Порту».

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Артем Довбик Рома Рим Порту Рома - Порту Лига Европы травма
Даниил Кирияка Источник: Sky Sport Italia
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Artem_Ponomar
будемо на це сподіватися, бо буде прикро його втратити через необачність лікарів, які дозволили йому пару матчів з дискомфортом відіграти
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