В Роме прокомментировали травму Артем Довбика

Спортивный директор «Ромы» Флориан Гисольфи прокомментировал травму украинского нападающего Артема Довбика, из-за которой он пропустил ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Порту»:

«Я не знаю точно, как долго он (прим. – Довбик) будет вне игры, но, похоже, ничего серьезного. К счастью, у нас есть Шомуродов, который усердно работает на команду и готов выкладываться по полной».

В текущем сезоне Артем Довбик провел 33 матча на клубном уровне, забил 13 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионво евро.

Ранее сообщалось о том, что стало известно, почему Довбик не сыграет с «Порту».