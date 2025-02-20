Лига Европы20 февраля 2025, 20:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:50
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ВИДЕО. Это дубль. Дибала вновь забил в матче с Порту
Аргентинский нападающий ведет свою команду к 1/8 финала Лиги Европы
20 февраля 2025, 20:30 | Обновлено 20 февраля 2025, 20:50
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В четверг, 20 февраля, проходит ответный матч 1/16 финал Лиги Европы между «Ромой» и «Порту».
Встречу принимает Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.
Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик не попал в заявку на матч.
На 39-й минуте матча нападающий хозяев поля Пауло Дибала сделал дубль. Счет на табло – 2:1.
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