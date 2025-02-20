«Одолели соперника без шансов». Игрок Карпат – о лучших матчах команды
Владимир Адамюк вспомнил лучшие поединки Карпат в первой части сезона
Владимир Адамюк перешел в «Карпаты» летом 2024 года. В первой части сезона защитник провел за львовский клуб 16 матчей. Футболист назвал поединки, которые «Карпатам» удались лучше всего.
– Топ-3 матча Карпат на твой вкус.
– «Левый Берег». Там соперника одолели, как говорится, без шансов – 3:0, очень хорошо сыграли. Также стоит упомянуть домашнюю победу над «Кривбассом». В начале у них были моменты, пенальти не забили, но в целом – достаточно неплохая игра для нас получилась. Ну и победа над «Рухом» в чемпионате. Равная боевая игра, хотя чувствовалось, что определенное преимущество было за «Карпатами».
Ранее сообщалось, что защитник «Карпат» прокомментировал приход в команду футболистов «Руха».
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