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Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 15:48 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:07
193
0

«Одолели соперника без шансов». Игрок Карпат – о лучших матчах команды

Владимир Адамюк вспомнил лучшие поединки Карпат в первой части сезона

20 февраля 2025, 15:48 | Обновлено 20 февраля 2025, 16:07
193
0
«Одолели соперника без шансов». Игрок Карпат – о лучших матчах команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Адамюк

Владимир Адамюк перешел в «Карпаты» летом 2024 года. В первой части сезона защитник провел за львовский клуб 16 матчей. Футболист назвал поединки, которые «Карпатам» удались лучше всего.

– Топ-3 матча Карпат на твой вкус.

– «Левый Берег». Там соперника одолели, как говорится, без шансов – 3:0, очень хорошо сыграли. Также стоит упомянуть домашнюю победу над «Кривбассом». В начале у них были моменты, пенальти не забили, но в целом – достаточно неплохая игра для нас получилась. Ну и победа над «Рухом» в чемпионате. Равная боевая игра, хотя чувствовалось, что определенное преимущество было за «Карпатами».

Ранее сообщалось, что защитник «Карпат» прокомментировал приход в команду футболистов «Руха».

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Владимир Адамюк Карпаты Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Левый Берег Киев Кривбасс Кривой Рог
Сергей Турчак Источник: Футбол 24
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