«Должны выставиться». Защитник Карпат – о приходе футболистов Руха

Защитник львовских «Карпат» Владимир Адамюк прокомментировал присоединение к клубу четырех игроков «Руха»:

– Зимой стало известно о тесном сотрудничестве между львовскими клубами. Как теперь быть с дерби?

– Не знаю, насколько оно тесное, потому что не вникал. Но думаю, что дерби будет однозначно. «Карпаты» и «Рух» – это две разные команды. Считаю, что это напряжение должно остаться.

– Сыч, Краснопир, Квасница и Федор перешли еще в январе. Как встретили новичков? Посвящение было?

– «Коридорчик» ребята пробежали. А так – больше ничего. Еще разве должны «выставиться» за переход. «Карпаты» они, безусловно, усилили. Довольно неплохие игроки, поэтому, думаю, помогут команде. Конкуренция в коллективе вырастет, – считает Адамюк.

Ранее сообщалось, что украинский защитник рассказал, что не получал зарплату в клубе УПЛ.