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  4. Йожеф САБО: «Динамо будет чемпионом»
Украина. Премьер лига
20 февраля 2025, 13:50 |
452
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Йожеф САБО: «Динамо будет чемпионом»

Мнение специалиста в преддверии старта весенней части сезона-2024/25

20 февраля 2025, 13:50 |
452
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Йожеф САБО: «Динамо будет чемпионом»
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Динамо Киев

Этой зимой наши ведущие клубы совершили ряд трансферов, которые не могли остаться без внимания. Как известно, в Турцию поехали сразу трое украинских футболистов из донецкого «Шахтера» – Даниил Сикан, Тарас Степаненко и Александр Зубков, а вратарь киевского «Динамо» Георгий Бущан отправился в Саудовскую Аравию. Покинули состав киевлян также Александр Андриевский и Владимир Шепелев, перешедшие в житомирское «Полесье» и «Александрию» соответственно.

О том, кто из игроков украинского чемпионата и, в частности, динамовцев мог бы в ближайшем будущем попробовать себя в роли легионеров, как и о чемпионских шансах Sport.ua, рассказал экс–наставник «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо.

– Среди тех, о ком говорят больше всего в контексте трансферов в зарубежные клубы, так это Владимир Бражко и Николай Шапаренко. А что скажете об Александре Пихаленке?

– Даже не знаю. Если говорить о европейских клубах, то это совсем другой уровень. Там по-другому играют в футбол. Пихаленок такой футболист, который играет в центре поля и не идет в отбор. Я не вижу его как игрока, который может сыграть в английском чемпионате или любом другом из ведущих в Европе.

– И «Динамо», и «Шахтер» в последнее время претерпели кадровые изменения, расставшись с ведущими футболистами. Не станет ли это на руку кому-нибудь из главных конкурентов, которые могут броситься вдогонку в борьбе за медали?

– Не думаю. Разница в десять очков, образовавшаяся после осенней части чемпионата между динамовцами и горняками достаточно солидная. Поэтому могу сказать, что «Динамо» будет чемпионом. Никуда оно не денется. Однажды я уже говорил: в чемпионате Украины все команды одинаковые – что «Динамо», что «Шахтер», что «Александрия». И если о них говорить в контексте возможности игроков, то повторюсь: не вижу таких футболистов, которые могли бы поехать выступать в Англию, Францию ​​или еще куда-то – и там выглядели бы на приличном уровне. Нет. Пока таких футболистов нет, – сказал Сабо.

Ранее сообщалось, что любительский клуб отказался от услуг экс–звезды «Динамо».

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Динамо Киев Шахтер Донецк Полесье Житомир Александрия Даниил Сикан Тарас Степаненко Александр Андриевский Владимир Шепелев Георгий Бущан Александр Зубков Йожеф Сабо Александр Пихаленок инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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Комментарии 1
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Lulinnha
Чемпионом то будет. А в еврокубках то очередная порция позора к сожалению ожидается если пробовать силы для ЛЧ. В ЛК можно только более менее пройти к мартовскому этапу плей-офф. 
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