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  4. Не сыграет с Манчестер Сити. Конор Брэдли пропустит несколько матчей
Англия
20 февраля 2025, 14:03 |
71
0

Не сыграет с Манчестер Сити. Конор Брэдли пропустит несколько матчей

Правый защитник «Ливерпуля» получил травму в матче с «Астон Виллой»

20 февраля 2025, 14:03 |
71
0
Не сыграет с Манчестер Сити. Конор Брэдли пропустит несколько матчей
Getty Images/Global Images Ukraine. Конор Брэдли

«Ливерпуль» не сможет рассчитывать на Конора Брэдли как минимум в двух поединках. Об этом сообщил главный тренер команды Арне Слот.

«Брэдли на 99,9 процента не сможет выйти на поле в «Манчестер Сити» (в воскресенье, 23 февраля), и я не ожидаю его выхода на поле против «Ньюкасла». Посмотрим, продлится ли это одну, две недели или дольше», – сказал Слот.

Конор Брэдли в матче с «Астон Виллой» (2:2) вышел на поле на 66-й минуте. Слот хотел поберечь Трента Александер-Арнольда для напряженной серии предстоящих матчей. Но Брэдли не смог закончить поединок и ушел с поля на 89-й минуте.

Конора Брэдли рассматривают как замену Александер-Арнольду, который с большой вероятностью покинет «Ливерпуль». В этом сезоне Брэдли провел 22 матча. Отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего защитника в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Салах побил рекорд Суареса за «Ливерпуль» в Премьер-лиге.

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Сергей Турчак Источник: The Athletic
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