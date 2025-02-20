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  4. Звезда ПСЖ заговорил о триумфе в Лиге чемпионов после разгрома Бреста
Лига чемпионов
20 февраля 2025, 13:26 |
420
1

Звезда ПСЖ заговорил о триумфе в Лиге чемпионов после разгрома Бреста

Хвича Кварацхелия считает, что французской команде по силам выиграть еврокубок

20 февраля 2025, 13:26 |
420
1
Звезда ПСЖ заговорил о триумфе в Лиге чемпионов после разгрома Бреста
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

Грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от разгромной победы своей команды над «Брестом» в 1/16 финала Лиги чемпионов и озвучил цели клуба в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

«Мы показали, что можем побеждать. В каждой игре мы выходим и играем на победу. Мы должны продолжать так же, забить семь голов Бреста нелегко.

Мы показываем, что все возможно. Наша цель – победить в Лиге чемпионов. В каждой игре мы выходим на поле, чтобы победить. Сделаем все возможное, чтобы выиграть этот турнир», – сказал Кварацхелия.

В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с испанской «Барселоной» или английским «Ливерпулем».

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Хвича Кварацхелия ПСЖ Лига чемпионов Барселона Ливерпуль Брест (Франция) ПСЖ - Брест
Олег Вахоцкий Источник: УЕФА
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Mark4854590
Наступний раунд якраз і покаже, чого вартий ПСЖ. Барселона чи Ліверпуль сім не пропустять
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