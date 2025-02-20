Звезда ПСЖ заговорил о триумфе в Лиге чемпионов после разгрома Бреста

Грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от разгромной победы своей команды над «Брестом» в 1/16 финала Лиги чемпионов и озвучил цели клуба в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

«Мы показали, что можем побеждать. В каждой игре мы выходим и играем на победу. Мы должны продолжать так же, забить семь голов Бреста нелегко.

Мы показываем, что все возможно. Наша цель – победить в Лиге чемпионов. В каждой игре мы выходим на поле, чтобы победить. Сделаем все возможное, чтобы выиграть этот турнир», – сказал Кварацхелия.

В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с испанской «Барселоной» или английским «Ливерпулем».