Звезда ПСЖ заговорил о триумфе в Лиге чемпионов после разгрома Бреста
Хвича Кварацхелия считает, что французской команде по силам выиграть еврокубок
Грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия поделился эмоциями от разгромной победы своей команды над «Брестом» в 1/16 финала Лиги чемпионов и озвучил цели клуба в нынешнем розыгрыше ЛЧ.
«Мы показали, что можем побеждать. В каждой игре мы выходим и играем на победу. Мы должны продолжать так же, забить семь голов Бреста нелегко.
Мы показываем, что все возможно. Наша цель – победить в Лиге чемпионов. В каждой игре мы выходим на поле, чтобы победить. Сделаем все возможное, чтобы выиграть этот турнир», – сказал Кварацхелия.
В 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ встретится с испанской «Барселоной» или английским «Ливерпулем».
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