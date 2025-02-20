Легионер Левого Берега объяснил переход в УПЛ. Все решил один разговор

Бразильский легионер «Левого Берега» Диего Энрике Соуза объяснил, почему решил перебраться в Украинскую Премьер-лигу. Игрок заявил, что все решил один разговор.

«Я долго не думал, принимая предложение «Левого Берега». Поговорил перед принятием решения с Сиднеем, который теперь является моим одноклубником. Он рассказывал только хорошее о клубе и украинской культуре, и я очень заинтересовался украинским футболом!

Конечно, не знал многое о стране, поэтому позвонил по Сиднею, и он рассказал мне о ней. После этого разговора я заинтересовался Украиной и сегодня здесь. Мне здесь понравилось, поэтому стараюсь как можно скорее адаптироваться, выучить язык и играть в футбол, ведь это очень важно для меня.

Уже была возможность сыграть несколько матчей вместе с командой. Нахожусь в процессе адаптации к стилю игры, но уже готов играть. Буду продолжать работать, чтобы иметь возможность помочь команде в чемпионате», – сказал бразилец.

Ранее Соуза представлял цвета только бразильских клубов: «Такуаритинг» и «Коммерсиал».

После первой части сезона «Левый Берег» расположился на 13-й позиции в турнирной таблице чемпионата Украины. В активе команды 16 зачетных баллов за 17 сыгранных туров.