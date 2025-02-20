Усилились игроками УПЛ. Любительский клуб планирует играть во Второй лиге

Главный тренер любительского клуба «Лесное» (Киевская область) Александр Розгон рассказал о задачах на текущий сезон, а также сообщил о планах играть во Второй лиге:

– Какие задачи стоят перед командой на весеннюю часть сезона?

– Максимальные: и в чемпионате Киевской обасти, где мы в двух очках от лидера и во втором круге сыграют свою роль личные матчи, и в Кубке области, где в 1/4 финала наш соперник – полуфиналист Кубка Украины среди любителей «Денгофф». У нас очень сильный областной чемпионат. Четверка лидеров – ФК «Калиновка», мы, «Денгофф» и «Полесье» (Ставки) – это все команды одного уровня и, как я вижу по соперникам, неплохого класса.

– Ладно, сезон 2024/25 закончится. Что дальше?

– Мы проходим аттестацию для получения аттестата участника Второй лиги 2025/26. Вот прямо перед нашим с вами разговором я посылал на электронную почту комитету очередную партию необходимых документов. Клуб ведет постоянную работу, и по динамике, по тому, что вижу и слышу, есть большие надежды, что мы получим профессиональный статус, – сказал Розгон.

Ранее сообщалось, что экс-игроки киевского «Динамо» будут выступать в составе ФК «Лесное».