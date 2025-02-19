Экс-девушка звезды Динамо захотела сжечь его машину. Однако есть нюанс

Кристина Крыжановская разошлась со звездным панамским нападающим киевского «Динамо» Эдуардо Герреро. Девушка поделилась эмоциями после расставания с футболистом.

«Не обвиняйте его, он просто и на передок слабый! Todo lo mejor, amigo [Всего наилучшего, друг]. Жаль, что у него нет машины – уже бы видели в сториз, как она горит» – написала Кристина в своих социальных сетях.

Ранее экс-возлюбленная форварда киевлян опубликовала серию скриншотов переписок, из которых можно сделать вывод, что Эдуардо Герреро пытался ее изменить.