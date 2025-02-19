Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-девушка звезды Динамо захотела сжечь его машину. Однако есть нюанс
Украина. Премьер лига
19 февраля 2025, 23:14 |
1596
3

Экс-девушка звезды Динамо захотела сжечь его машину. Однако есть нюанс

Кристина Крыжановская разошлась с Эдуардо Герреро

19 февраля 2025, 23:14 |
1596
3
Экс-девушка звезды Динамо захотела сжечь его машину. Однако есть нюанс
Instagram. Кристина Крыжановская и Эдуардо Герреро

Кристина Крыжановская разошлась со звездным панамским нападающим киевского «Динамо» Эдуардо Герреро. Девушка поделилась эмоциями после расставания с футболистом.

«Не обвиняйте его, он просто и на передок слабый! Todo lo mejor, amigo [Всего наилучшего, друг]. Жаль, что у него нет машины – уже бы видели в сториз, как она горит» – написала Кристина в своих социальных сетях.

Ранее экс-возлюбленная форварда киевлян опубликовала серию скриншотов переписок, из которых можно сделать вывод, что Эдуардо Герреро пытался ее изменить.

По теме:
Динамо готовит мегатрансфер талантливого одноклубника Неймара
ФОТО. Дети Лионеля Месси установили уникальный рекорд в футболе. Невероятно
Динамо вело борьбу с российскими клубами за трансфер форварда
Динамо Киев фото измена lifestyle Эдуардо Герреро Кристина Крыжановская
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(14)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Бокс | 19 февраля 2025, 13:24 0
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри
Усик признался, что сделал после победы в реванше над Фьюри

Боксер хотел побыть с семьей, поэтому отключил телефон

Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Бокс | 19 февраля 2025, 08:42 0
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»
Александр УСИК: «С этим человеком я провожу больше времени, чем с женой»

Украинский боксер поделился мнением о своей команде

Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Футбол | 19.02.2025, 23:54
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Фантастический Мбаппе. Реал уничтожил Ман Сити на пути к 1/8 финала ЛЧ
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Бокс | 19.02.2025, 00:40
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
Усик повторит поступок Дюбуа на следующем шоу в Эр-Рияде
ОПРОС. Кто должен быть первым номером сборной Украины – Трубин или Лунин?
Футбол | 19.02.2025, 16:36
ОПРОС. Кто должен быть первым номером сборной Украины – Трубин или Лунин?
ОПРОС. Кто должен быть первым номером сборной Украины – Трубин или Лунин?
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Yeger
Хто знає для Шахтаря і Динамо цих істот в одному інкубаторі роблять чи у кожного клуба свій?
Ответить
+2
turist86
Крістіна Герострат  
Ответить
+1
BATI-GOOOOOL
Експрошмандовка постійного лавочника,заголовок повинен бути таким...
Ответить
-1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
19.02.2025, 09:13 9
Футбол
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
Американский тренер: «Если кто и может победить Усика, то это будет он»
19.02.2025, 08:48 1
Бокс
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
18.02.2025, 19:05 15
Теннис
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
Ради новых трансферов. Барселона выставит за дверь 3 футболистов
18.02.2025, 10:52 3
Футбол
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
Трубин огорчил. Бенфика и Монако в ответном матче ЛЧ устроили перестрелку
19.02.2025, 00:02 44
Футбол
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
Наставник Бенфики: «Трубин? Когда ему нужно принять решение...»
19.02.2025, 09:01 4
Футбол
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
18.02.2025, 20:03 16
Другие виды
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
Холанд может покинуть Ман Сити. Известно куда перейдет, это не Барса
19.02.2025, 08:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем