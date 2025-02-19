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  4. Лукман забил самый быстрый гол после выхода на замену в текущей кампании ЛЧ
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 22:10 |
152
0

Лукман забил самый быстрый гол после выхода на замену в текущей кампании ЛЧ

«Аталанта» вылетела из соревнований

19 февраля 2025, 22:10 |
152
0
Лукман забил самый быстрый гол после выхода на замену в текущей кампании ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман во встрече против «Брюгге» вышел на замену на 46-й минуте встречи и отметился самым быстрым забитым мячом после выхода на замену в этом розыгрыше Лиги чемпионов (34 секунды).

18 февраля на «Стадио Атлети Адзури д'Италия» состоялась вторая игра 1/16 финала ЛЧ между командами «Аталанта» и «Брюгге». Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

Второй самый быстрый гол после выхода на замену забил игрок «Монако» Джордж Иленихена, который в матче против «Бенфики» отличился за 46 секунд.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Лукман принял участие в 7 матчах, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. «Брюгге» вышел в 1/8 финала турнира.

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Брюгге Аталанта статистика Лига чемпионов Аталанта - Брюгге Адемола Лукман
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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