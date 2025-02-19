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Испания
19 февраля 2025, 21:20 |
359
2

Ла лигу могут приостановить из-за бойкота арбитров

Судьи заявляют о давлении со стороны команд

19 февраля 2025, 21:20 |
359
2
Ла лигу могут приостановить из-за бойкота арбитров
Getty Images/Global Images Ukraine

Королевская испанская футбольная федерация заявила об угрозе приостановки чемпионата из-за возможного бойкота арбитров.

Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, большинство арбитров жалуются на давление со стороны команд, что, в свою очередь, обостряет ситуацию и среди болельщиков.

Известно, что президент федерации Рафаэль Лусан провел рабочую встречу с председателем комитета арбитров Луисом Мединой Канталехо, чтобы найти решение проблемы.

Сейчас арбитры не планируют бойкотировать матчи на всех уровнях испанских чемпионатов, однако предупреждают, что если напряжение будет расти, работать в таких условиях станет невозможно.

Королевская федерация футбола Испании начала расследование действий арбитра Мунуэры Монтеро, который показал Джуду красную, на предмет возможного конфликта интересов.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига судьи (арбитры)
Александр Сильченко Источник: AS
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Stan S.
Да увольте их там всех пусть судят матчи чат gpt
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apepa
Имена! Кто давит на судей??
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