Ла лигу могут приостановить из-за бойкота арбитров

Королевская испанская футбольная федерация заявила об угрозе приостановки чемпионата из-за возможного бойкота арбитров.

Об этом сообщает издание AS.

По информации источника, большинство арбитров жалуются на давление со стороны команд, что, в свою очередь, обостряет ситуацию и среди болельщиков.

Известно, что президент федерации Рафаэль Лусан провел рабочую встречу с председателем комитета арбитров Луисом Мединой Канталехо, чтобы найти решение проблемы.

Сейчас арбитры не планируют бойкотировать матчи на всех уровнях испанских чемпионатов, однако предупреждают, что если напряжение будет расти, работать в таких условиях станет невозможно.

Королевская федерация футбола Испании начала расследование действий арбитра Мунуэры Монтеро, который показал Джуду красную, на предмет возможного конфликта интересов.