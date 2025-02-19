Ла лигу могут приостановить из-за бойкота арбитров
Судьи заявляют о давлении со стороны команд
Королевская испанская футбольная федерация заявила об угрозе приостановки чемпионата из-за возможного бойкота арбитров.
Об этом сообщает издание AS.
По информации источника, большинство арбитров жалуются на давление со стороны команд, что, в свою очередь, обостряет ситуацию и среди болельщиков.
Известно, что президент федерации Рафаэль Лусан провел рабочую встречу с председателем комитета арбитров Луисом Мединой Канталехо, чтобы найти решение проблемы.
Сейчас арбитры не планируют бойкотировать матчи на всех уровнях испанских чемпионатов, однако предупреждают, что если напряжение будет расти, работать в таких условиях станет невозможно.
Королевская федерация футбола Испании начала расследование действий арбитра Мунуэры Монтеро, который показал Джуду красную, на предмет возможного конфликта интересов.
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