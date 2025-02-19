Астон Вилла не побеждала Ливерпуль в Премьер-лиге с 2020 года

«Астон Вилла» выиграла лишь один из последних 14 матчей АПЛ против «Ливерпуля».

19 февраля в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч 26-го тура английского чемпионата между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Встреча начнется в 21:30 по Киеву.

Последняя победа «львов» над «мерсисайдцами» была в октябре 2020 года, когда «Астон Вилла» на домашней арене разгромила «Ливерпуль» со счетом 7:2.

В текущем розыгрыше АПЛ «Астон Вилла» располагается на девятом месте в таблице лиги (10 побед, 8 ничьих, 7 поражений). «Ливерпуль» находится на первом месте (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).