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  4. Астон Вилла не побеждала Ливерпуль в Премьер-лиге с 2020 года
Англия
19 февраля 2025, 20:47 |
183
1

Астон Вилла не побеждала Ливерпуль в Премьер-лиге с 2020 года

У команды Эмери будет возможность прервать серию без побед

19 февраля 2025, 20:47 |
183
1
Астон Вилла не побеждала Ливерпуль в Премьер-лиге с 2020 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Унаи Эмери

«Астон Вилла» выиграла лишь один из последних 14 матчей АПЛ против «Ливерпуля».

19 февраля в Бирмингеме на стадионе «Вилла Парк» состоится матч 26-го тура английского чемпионата между командами «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Встреча начнется в 21:30 по Киеву.

Последняя победа «львов» над «мерсисайдцами» была в октябре 2020 года, когда «Астон Вилла» на домашней арене разгромила «Ливерпуль» со счетом 7:2.

В текущем розыгрыше АПЛ «Астон Вилла» располагается на девятом месте в таблице лиги (10 побед, 8 ничьих, 7 поражений). «Ливерпуль» находится на первом месте (18 побед, 6 ничьих, 1 поражение).

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Stan S.
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