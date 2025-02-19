Где уважение? Игрок Аталанты шокирован критикой от своего тренера

После вылета Аталанты от Брюгге в плей-офф Лиги чемпионов наставник итальянской команды Джан Пьеро Гасперини публично раскритиковал своего форварда Адемолу Лукмана, назвав его худшим исполнителем пенальти.

Игрок не реализовал удар с точки, но до того отличился «обычным» голом.

Лукман не ожидал такого отношения тренера.

«Где уважение? Не думал, что меня будут отдельно выделять после поражения. Это обидно. Я прикладываю все усилия и постоянно работаю ради команды и наших прекрасных болельщиков», – сказал Лукман.

Аталанта по сумме двух матчей проиграла 2:5 и вылетела.