Где уважение? Игрок Аталанты шокирован критикой от своего тренера
Лукман не ожидал таких высказываний Гасперини
После вылета Аталанты от Брюгге в плей-офф Лиги чемпионов наставник итальянской команды Джан Пьеро Гасперини публично раскритиковал своего форварда Адемолу Лукмана, назвав его худшим исполнителем пенальти.
Игрок не реализовал удар с точки, но до того отличился «обычным» голом.
Лукман не ожидал такого отношения тренера.
«Где уважение? Не думал, что меня будут отдельно выделять после поражения. Это обидно. Я прикладываю все усилия и постоянно работаю ради команды и наших прекрасных болельщиков», – сказал Лукман.
Аталанта по сумме двух матчей проиграла 2:5 и вылетела.
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