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  4. Где уважение? Игрок Аталанты шокирован критикой от своего тренера
Италия
19 февраля 2025, 17:40 |
1091
0

Где уважение? Игрок Аталанты шокирован критикой от своего тренера

Лукман не ожидал таких высказываний Гасперини

19 февраля 2025, 17:40 |
1091
0
Где уважение? Игрок Аталанты шокирован критикой от своего тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Адемола Лукман

После вылета Аталанты от Брюгге в плей-офф Лиги чемпионов наставник итальянской команды Джан Пьеро Гасперини публично раскритиковал своего форварда Адемолу Лукмана, назвав его худшим исполнителем пенальти.

Игрок не реализовал удар с точки, но до того отличился «обычным» голом.

Лукман не ожидал такого отношения тренера.

«Где уважение? Не думал, что меня будут отдельно выделять после поражения. Это обидно. Я прикладываю все усилия и постоянно работаю ради команды и наших прекрасных болельщиков», – сказал Лукман.

Аталанта по сумме двух матчей проиграла 2:5 и вылетела.

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Адемола Лукман Аталанта Джан Пьеро Гасперини Лига Европы Серия A
Иван Зинченко Источник: BBC
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