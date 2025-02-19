«Наступило время Довбика». В Италии надеются на украинца в Лиге Европы

20 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы, в котором встретятся итальянская «Рома» и португальский «Порту». В первом поединке команды не сумели определить сильнейшего и сыграли вничью – 1:1.

Итальянская пресса накануне важного противостояния опубликовала материал, в котором уделила особое внимание игре украинского форварда «Ромы» Артема Довбика:

«До сих пор мы смеялись и шутили, но в четверг нужно быть максимально серьезными. Судьба текущего сезона решится именно в этот день. Либо мы двигаемся дальше, либо нас ждет долгий отпуск в еврокубках.

В следующем сезоне у клуба почти нет шансов пробиться в Лигу Европы через чемпионат. Чтобы придать смысл текущей кампании, банда Раньери должна нокаутировать «Порту» и продолжить сове европейское путешествие.

Великолепная игра каждого будет важной, но ключевую роль сыграет форвард, от которого будут ждать решающие удары. Несмотря на наличие Дибалы, на этот раз потребуется помощь Довбика. Некоторые его критикуют, другие защищают, но нельзя забывать о тяжелом сезоне «Ромы», который влияет на результативность украинца.

Раньери несколько раз говорил, что команда должна научиться помогать форварду и доставлять мячи. Успешная игра Довбика в четверг убедила бы скептиков и придала самому игроку импульс, необходимый для последней части сезона. Большим командам всегда нужен великий бомбардир. Настало время Довбика», – сообщили журналисты.