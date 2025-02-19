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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 08:31 | Обновлено 19 февраля 2025, 08:39
107
0

Где смотреть онлайн суперматч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити

19 февраля в 22:00 в Мадриде пройдет ответный матч 1/16 финала

19 февраля 2025, 08:31 | Обновлено 19 февраля 2025, 08:39
107
0
Где смотреть онлайн суперматч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити

19 февраля в 22:00 в Мадриде состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский Реал на Сантьяго Бернабеу будет принимать английский Манчестер Сити.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первый матч прошел неделей ранее на стадионе Этихад в Манчестере. Победив со счетом 3:2, Реал получил минимальное преимущество перед домашней встречей.

В основном раунде Лиги чемпионов Манчестер Сити занял 22-е место, набрав 11 очков, тогда как Реал оказался на 11-й позиции с 15 баллами.

Победитель этого противостояния в 1/8 финала сыграет с Атлетико Мадрид или Байером из Леверкузена – соперника определит жеребьевку.

Где смотреть онлайн суперматч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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