19 февраля в 22:00 в Мадриде состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов.

Испанский Реал на Сантьяго Бернабеу будет принимать английский Манчестер Сити.

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Первый матч прошел неделей ранее на стадионе Этихад в Манчестере. Победив со счетом 3:2, Реал получил минимальное преимущество перед домашней встречей.

В основном раунде Лиги чемпионов Манчестер Сити занял 22-е место, набрав 11 очков, тогда как Реал оказался на 11-й позиции с 15 баллами.

Победитель этого противостояния в 1/8 финала сыграет с Атлетико Мадрид или Байером из Леверкузена – соперника определит жеребьевку.

Где смотреть онлайн суперматч Лиги чемпионов Реал Мадрид – Манчестер Сити

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