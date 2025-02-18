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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 21:04 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:05
2396
2

ВИДЕО. Красная карточка! Эрнандес удален за дикую симуляцию

Французский защитник пытался заработать пенальти

18 февраля 2025, 21:04 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:05
2396
2
ВИДЕО. Красная карточка! Эрнандес удален за дикую симуляцию
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».

Встречу принимает Сан Сиро в Милане.

Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua

Общий счет в матче – 1:1.

На 49-й минуте матча французский защитник хозяев поля Тео Эрнандес получил вторую желтую карточку за очевидную симуляцию.

❗️ ВИДЕО. Красная карточка! Эрнандес удален за дикую симуляцию

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Тео Эрнандес Милан Милан - Фейеноорд Фейеноорд Лига чемпионов удаление (красная карточка)
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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ivankondrat96
А на що він розраховував? Що VAR не побачить? Просто його дурість може коштувати команді вильоту з ЛЧ
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+1
Saar
Пздц!
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+1
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