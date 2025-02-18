Лига чемпионов18 февраля 2025, 21:04 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:05
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ВИДЕО. Красная карточка! Эрнандес удален за дикую симуляцию
Французский защитник пытался заработать пенальти
18 февраля 2025, 21:04 | Обновлено 18 февраля 2025, 21:05
2396
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Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».
Встречу принимает Сан Сиро в Милане.
Все самые яркие моменты матча доступны в Telegram Sport.ua
Общий счет в матче – 1:1.
На 49-й минуте матча французский защитник хозяев поля Тео Эрнандес получил вторую желтую карточку за очевидную симуляцию.
❗️ ВИДЕО. Красная карточка! Эрнандес удален за дикую симуляцию
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Комментарии 2
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А на що він розраховував? Що VAR не побачить? Просто його дурість може коштувати команді вильоту з ЛЧ
Пздц!
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