Полузащитник ПСЖ рассказал о планах на игру против Бреста

Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/16 финала Лиги чемпионов против «Бреста».

«Мы – команда, которой нравится играть вместе. Все внимание будет приковано к контролю мяча, ведь этого требует тренер. Такой стиль игры положительно влияет на всех.

В начале Лиги чемпионов мы пережили сложный период. Многие матчи были неэффективными. Сейчас у нас все хорошо. Мы начали забивать, и это позволяет игрокам чувствовать себя лучше.

На результат первой игры никто не смотрит. Знаем, что все матчи Лиги чемпионов сложные. «Брест» – это команда, которая будет играть на максимуме несмотря на любые обстоятельства. Эта команда очень часто создает нам проблемы в национальном чемпионате. Главное – преимущество будет хорошая игра», – прокомментировал Руис.

В первой игре ПСЖ одержал убедительную победу со счетом 3:0.

Матч ПСЖ – «Брест» запланирован на 19 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.