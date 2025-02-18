Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Полузащитник ПСЖ рассказал о планах на игру против Бреста
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 18:02 | Обновлено 18 февраля 2025, 18:03
121
0

Полузащитник ПСЖ рассказал о планах на игру против Бреста

Фабиан Руис уже забыл о результате первой встречи

18 февраля 2025, 18:02 | Обновлено 18 февраля 2025, 18:03
121
0
Полузащитник ПСЖ рассказал о планах на игру против Бреста
uefa.com. Фабиан Руис

Полузащитник ПСЖ Фабиан Руис прокомментировал готовность команды к ответному матчу 1/16 финала Лиги чемпионов против «Бреста».

«Мы – команда, которой нравится играть вместе. Все внимание будет приковано к контролю мяча, ведь этого требует тренер. Такой стиль игры положительно влияет на всех.

В начале Лиги чемпионов мы пережили сложный период. Многие матчи были неэффективными. Сейчас у нас все хорошо. Мы начали забивать, и это позволяет игрокам чувствовать себя лучше.

На результат первой игры никто не смотрит. Знаем, что все матчи Лиги чемпионов сложные. «Брест» – это команда, которая будет играть на максимуме несмотря на любые обстоятельства. Эта команда очень часто создает нам проблемы в национальном чемпионате. Главное – преимущество будет хорошая игра», – прокомментировал Руис.

В первой игре ПСЖ одержал убедительную победу со счетом 3:0.

Матч ПСЖ – «Брест» запланирован на 19 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Анчелотти высказался о судействе в Ла Лиге и Лиге чемпионов
Известны стартовые составы на матч Милан – Фейеноорд
ПСЖ – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Брест (Франция) ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Брест Фабиан Руис
Александр Сильченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
Футбол | 17 февраля 2025, 20:48 4
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб

Винисиус стал владельцем контрольного пакета акций клуба «Алверка»

Шакур Стивенсон отреагировал на поражение Беринчика нокаутом против Дэвиса
Бокс | 17 февраля 2025, 19:56 0
Шакур Стивенсон отреагировал на поражение Беринчика нокаутом против Дэвиса
Шакур Стивенсон отреагировал на поражение Беринчика нокаутом против Дэвиса

Украинец потерял титул WBO

«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
Бокс | 17.02.2025, 20:13
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
Футбол | 18.02.2025, 16:34
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
Названа сумма. Топ-клуб ведет переговоры с Холандом по его трансферу
Футбол | 18.02.2025, 18:01
Названа сумма. Топ-клуб ведет переговоры с Холандом по его трансферу
Названа сумма. Топ-клуб ведет переговоры с Холандом по его трансферу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
Что случилось? Зинченко проиграл судебный процесс в Великобритании
16.02.2025, 18:32 13
Футбол
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
Украинская команда сенсационно выиграла Кубок европейских чемпионов
16.02.2025, 16:30 5
Другие виды
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
17.02.2025, 18:25 3
Бокс
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
200 миллионов. Салах решил, где хочет продолжить карьеру и начал переговоры
16.02.2025, 18:35 2
Футбол
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
Роналдиньо объяснил, почему Месси не лучший в истории футбола
18.02.2025, 08:25 1
Футбол
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
17.02.2025, 20:28 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем