Луис ЭНРИКЕ: «Несмотря на результат в первом матче надо играть на победу»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции рассказал, чего ожидает от команды в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Бреста».

«Мы не ожидали, что одержим убедительную победу в первой игре со счетом 3:0. Однако нельзя забывать, что «Брест» - это команда, которая умеет совершать камбэки. Мы помним это за последние два года.

Соперник очень организован и может создавать для нас трудности. Я сказал футболистам, что они должны забыть результат первого матча и играть на победу.

Знаю, что есть соблазн у игроков расслабиться, но это может быть ловушкой. Надо играть только на положительный результат.

Думаю, что будет тяжелая игра. Против этого клуба всегда сложно. Наша цель - не позволить «Бресту» изменить ситуацию», - прокомментировал Энрике.

В первой игре ПСЖ одержал убедительную победу со счетом 3:0.

Матч ПСЖ - «Брест» запланирован на 19 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.