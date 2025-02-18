Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Луис ЭНРИКЕ: «Несмотря на результат в первом матче надо играть на победу»
Лига чемпионов
18 февраля 2025, 17:25 |
149
0

Луис ЭНРИКЕ: «Несмотря на результат в первом матче надо играть на победу»

ПСЖ почти закрыло вопрос с выходом в следующий этап

18 февраля 2025, 17:25 |
149
0
Луис ЭНРИКЕ: «Несмотря на результат в первом матче надо играть на победу»
UEFA.com. Луис Энрике

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции рассказал, чего ожидает от команды в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Бреста».

«Мы не ожидали, что одержим убедительную победу в первой игре со счетом 3:0. Однако нельзя забывать, что «Брест» - это команда, которая умеет совершать камбэки. Мы помним это за последние два года.

Соперник очень организован и может создавать для нас трудности. Я сказал футболистам, что они должны забыть результат первого матча и играть на победу.

Знаю, что есть соблазн у игроков расслабиться, но это может быть ловушкой. Надо играть только на положительный результат.

Думаю, что будет тяжелая игра. Против этого клуба всегда сложно. Наша цель - не позволить «Бресту» изменить ситуацию», - прокомментировал Энрике.

В первой игре ПСЖ одержал убедительную победу со счетом 3:0.

Матч ПСЖ - «Брест» запланирован на 19 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Полузащитник ПСЖ рассказал о планах на игру против Бреста
ПСЖ – Брест. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Боруссия Д – Спортинг. Лига чемпионов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ Брест (Франция) Лига чемпионов Луис Энрике
Александр Сильченко Источник: УЕФА
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

АНЧЕЛОТТИ: «То, что сказал Гвардиола? Нет, я с ним не согласен»
Футбол | 18 февраля 2025, 16:28 0
АНЧЕЛОТТИ: «То, что сказал Гвардиола? Нет, я с ним не согласен»
АНЧЕЛОТТИ: «То, что сказал Гвардиола? Нет, я с ним не согласен»

Карло оценил шансы «Реала» в ответном матче против «Манчестер Сити»

Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Бокс | 18 февраля 2025, 08:57 1
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика

Флойд выделил Теренса Кроуфорда

Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
Футбол | 17.02.2025, 20:48
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
«Жалею, что не сварила червей». Скандальная девушка разошлась с динамовцем
Футбол | 18.02.2025, 13:33
«Жалею, что не сварила червей». Скандальная девушка разошлась с динамовцем
«Жалею, что не сварила червей». Скандальная девушка разошлась с динамовцем
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Бокс | 17.02.2025, 18:25
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
17.02.2025, 08:13 6
Бокс
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
Впервые в Риме. Неприятность для Довбика в матче с Пармой
16.02.2025, 21:23 8
Футбол
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
17.02.2025, 20:28 4
Футбол
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
17.02.2025, 02:11
Футбол
Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси
Роналдиньо назвал лучшего футболиста за всю историю. И это не Месси
17.02.2025, 00:20 3
Футбол
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем