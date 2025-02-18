Луис ЭНРИКЕ: «Несмотря на результат в первом матче надо играть на победу»
ПСЖ почти закрыло вопрос с выходом в следующий этап
Главный тренер ПСЖ Луис Энрике на предматчевой пресс-конференции рассказал, чего ожидает от команды в ответном матче 1/16 финала Лиги чемпионов против «Бреста».
«Мы не ожидали, что одержим убедительную победу в первой игре со счетом 3:0. Однако нельзя забывать, что «Брест» - это команда, которая умеет совершать камбэки. Мы помним это за последние два года.
Соперник очень организован и может создавать для нас трудности. Я сказал футболистам, что они должны забыть результат первого матча и играть на победу.
Знаю, что есть соблазн у игроков расслабиться, но это может быть ловушкой. Надо играть только на положительный результат.
Думаю, что будет тяжелая игра. Против этого клуба всегда сложно. Наша цель - не позволить «Бресту» изменить ситуацию», - прокомментировал Энрике.
В первой игре ПСЖ одержал убедительную победу со счетом 3:0.
Матч ПСЖ - «Брест» запланирован на 19 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.
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